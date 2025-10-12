Slitanen incanta al Djungarden: la Juventus si iscrive alla corsa per il finlandese classe 2007

Juventus sempre molto attenta al panorama giovanile nazionale ed internazionale. La società bianconera infatti è alla ricerca di profili che possono rinforzare i propri organici a partire da quelli della Next Gen, di fatto serbatoio poi della prima squadra dove i ragazzi possono crescere, acquisire esperienza e poi essere lanciati nel massimo campionato. C'è un giocatore che sta facendo molto bene al Djungarden in Svezia e che sarebbe finito anche sul taccuino di diversi top club europei che lo vorrebbero già alle proprie dipendenze.

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la Juventus si sarebbe iscritta alla corsa per arrivare al centrocampista Matias Slitanen, classe 2007 finlandese. Il giocatore però non sarebbe soltanto nel mirino dei bianconeri ma in Germania piacerebbe molto al Bayer Leverkusen. La strada è in salita ma vedremo chi potrà spuntarla nei prossimi mesi.

Il campionato in Svezia è già inoltrato con il ragazzo che ha già collezionato 2560 minuti frutto di 26 presenze nella massima serie, quattro in Europa League e due nella coppa nazionale mettendo a segno quattro assist per i compagni. La speranza della formazione svedese è quella di ripercorrere le orme di Lucas Bergvall che nell'estate 2024 è stato pagato dal Tottenham 20 milioni di euro.