Juventus, occhi sulla stellina ivoriana Yan Diomande. Ma il Lipsia spara alto sul cartellino

La Juventus è tra i club interessati all'acquisto del cartellino di Yan Diomande, attaccante esterno classe 2006 del Lipsia e della nazionale della Costa d'Avorio. A riportarlo è la Bild, che avvisa però che non sarà facile convincere i tedeschi a lasciar partire il loro talento: Diomande viene valutato infatti circa 70-80 milioni di euro.

Una cifra altissima per la Vecchia Signora, ma non per altre big europee come Manchester City, Liverpool e Bayern Monaco, che avrebbero già messo il giovanissimo attaccante nel mirino.

I convocati per la trasferta di Pisa

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha reso noti i calciatori convocati per la trasferta a Pisa in programma questa sera alle 20:45 e valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Confermata l’assenza di Francisco Conceicao, oltre a quella di Cabal, Gatti, Rugani, Pinsoglio e Vlahovic. C’è, invece, McKennie. Questa la lista completa:

Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia.

Difensori: Bremer, Kelly, Kalulu, Joao Mario, Cambiaso, Rouhi, Pedro Felipe.

Centrocampisti: Locatelli, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Koopmeiners.

Attaccanti: Yildiz, Zhegrova, Milik, Openda, David.