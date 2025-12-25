Diomandé fa faville in Bundes: Juve, Milan e le big d'Europa sul talento del Lipsia

E’ una delle grandi sorprese della Bundesliga attualmente in corso di svolgimento, Yan Diomandé. Attaccante esterno classe 2006 dotato di talento, velocità e spiccato senso del gol, il giovane è attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio grazie a prestazioni eccezionali in queste prime 15 giornate del campionato tedesco.

E proprio per questo, rumors dalla Germania indicano anche la Juventus ed il Milan fra le squadre interessate al giocatore del club della Red Bull. Diomande, arrivato in Germania in estate dal Leganes, ha fin qui messo a segno un totale di 7 gol e 4 assist nelle 16 partite giocate fra campionato e Coppa di Germania. Oltre alle due italiane, ci sono le solite big di Premier League su di lui, con Liverpool, Manchester City e Manchester United già in fila, mentre in Germania Bayern Monaco e Borussia Dortmund hanno già avviato i contatti. Valutazione? Per il Lipsia, non meno di 80 milioni di euro.