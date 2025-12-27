Juve Stabia-SudTirol, le formazioni ufficiali: Vespe con Candellon, tandem offensivo biancorosso
Con il pomeriggio di ieri si è alzato il sipario sulla 18ª giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via appunto nel pomeriggio di Santo Stefano e si chiuderà oggi con la gara delle 19:30. Il fine settimana cadetto, però, ha preso il via alle ore 12:30, e proseguirà poi altri sei confronti che prenderanno il via alle ore 15:00
Fari puntati sul 'Romeo Menti', dove la Juve Stabia sfiderà il SudTirol, con i due allenatori che si affidano a moduli sostanzialmente speculari.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Bellich, Giorgini, Ruggero; Carissoni, Correia, Pierobon, Leone, Cacciamani; Maistro; Candellone. All.: Abate
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Veseli, El Kaouakibi; Martini, Zedadka, Tronchin, Pietrangeli, Molina; Merkaj, Odogwu. All.: Castori
Intanto, riportiamo di seguito programma del turno e classifica aggiornata ma chiaramente ancora parziale
SERIE B, 18ª GIORNATA
Già giocate
Modena – Monza 1-2
40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)
Ora in campo (parziale)
Spezia – Pescara 1-1
8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P)
Sabato 27 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese – Mantova
Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena
Ore 15.00 - Empoli – Frosinone
Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol
Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana
Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella
Ore 17.15 - Palermo – Padova
Ore 19.30 - Bari – Avellino
CLASSIFICA
Monza 37*
Frosinone 37
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29*
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Empoli 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Mantova 14
Spezia 14
Sampdoria 14
Pescara 13
*una gara in più