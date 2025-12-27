Juve Stabia-SudTirol, le formazioni ufficiali: Vespe con Candellon, tandem offensivo biancorosso

Con il pomeriggio di ieri si è alzato il sipario sulla 18ª giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via appunto nel pomeriggio di Santo Stefano e si chiuderà oggi con la gara delle 19:30. Il fine settimana cadetto, però, ha preso il via alle ore 12:30, e proseguirà poi altri sei confronti che prenderanno il via alle ore 15:00

Fari puntati sul 'Romeo Menti', dove la Juve Stabia sfiderà il SudTirol, con i due allenatori che si affidano a moduli sostanzialmente speculari.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Bellich, Giorgini, Ruggero; Carissoni, Correia, Pierobon, Leone, Cacciamani; Maistro; Candellone. All.: Abate

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Veseli, El Kaouakibi; Martini, Zedadka, Tronchin, Pietrangeli, Molina; Merkaj, Odogwu. All.: Castori

Intanto, riportiamo di seguito programma del turno e classifica aggiornata ma chiaramente ancora parziale

SERIE B, 18ª GIORNATA

Già giocate

Modena – Monza 1-2

40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)

Ora in campo (parziale)

Spezia – Pescara 1-1

8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P)

Sabato 27 dicembre

Ore 15.00 - Carrarese – Mantova

Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena

Ore 15.00 - Empoli – Frosinone

Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol

Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana

Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella

Ore 17.15 - Palermo – Padova

Ore 19.30 - Bari – Avellino

CLASSIFICA

Monza 37*

Frosinone 37

Venezia 32

Cesena 31

Palermo 30

Modena 29*

Catanzaro 28

Juve Stabia 23

Empoli 23

Padova 22

Avellino 21

Reggiana 20

Carrarese 19

Südtirol 16

Virtus Entella 16

Bari 16

Mantova 14

Spezia 14

Sampdoria 14

Pescara 13

*una gara in più