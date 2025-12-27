Venezia-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: Stroppa-Chiappella con moduli speculari
Luci accese sulla 18ª giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via ieri sera con il big match del 'Braglia' e si concluderà poi nella giornata odierna, l'ultima sia del 2025 che prima della sosta invernale; come da programma, il sabato cadetto ha preso il via alle ore 12.30, con lo scontro salvezza del 'Picco', ma proseguirà poi con ben sei confronti che prenderanno il via alle ore 15:00.
Tra questi anche quello del 'Penzo' tra Venezia e Virtus Entella: avanti con il 3-5-2 mister Stroppa, che affida l'attacco a Casas e al punto fermo Yeboah, senza concedere la possibilità dall'inizio a Fila. Modulo speculare quello voluto da mister Chiappella per la sua squadra.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Doumbia, Duncan, Kike Perez, Sagrado; Yeboah, Casas. All.: Stroppa
VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Karic, Nichetti, Franzoni, Di Mario; Guiu, Debenedetti. All.: Chiappella
Intanto, riportiamo di seguito programma del turno e classifica aggiornata ma chiaramente ancora parziale
SERIE B, 18ª GIORNATA
Già giocate
Modena – Monza 1-2
40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)
Ora in campo (parziale)
Spezia – Pescara 1-1
8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P)
Sabato 27 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese – Mantova
Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena
Ore 15.00 - Empoli – Frosinone
Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol
Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana
Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella
Ore 17.15 - Palermo – Padova
Ore 19.30 - Bari – Avellino
CLASSIFICA
Monza 37*
Frosinone 37
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29*
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Empoli 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Mantova 14
Spezia 14
Sampdoria 14
Pescara 13
*una gara in più