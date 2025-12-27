Venezia-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: Stroppa-Chiappella con moduli speculari

Luci accese sulla 18ª giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via ieri sera con il big match del 'Braglia' e si concluderà poi nella giornata odierna, l'ultima sia del 2025 che prima della sosta invernale; come da programma, il sabato cadetto ha preso il via alle ore 12.30, con lo scontro salvezza del 'Picco', ma proseguirà poi con ben sei confronti che prenderanno il via alle ore 15:00.

Tra questi anche quello del 'Penzo' tra Venezia e Virtus Entella: avanti con il 3-5-2 mister Stroppa, che affida l'attacco a Casas e al punto fermo Yeboah, senza concedere la possibilità dall'inizio a Fila. Modulo speculare quello voluto da mister Chiappella per la sua squadra.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Doumbia, Duncan, Kike Perez, Sagrado; Yeboah, Casas. All.: Stroppa

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Karic, Nichetti, Franzoni, Di Mario; Guiu, Debenedetti. All.: Chiappella

Intanto, riportiamo di seguito programma del turno e classifica aggiornata ma chiaramente ancora parziale

SERIE B, 18ª GIORNATA

Già giocate

Modena – Monza 1-2

40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)

Ora in campo (parziale)

Spezia – Pescara 1-1

8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P)

Sabato 27 dicembre

Ore 15.00 - Carrarese – Mantova

Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena

Ore 15.00 - Empoli – Frosinone

Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol

Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana

Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella

Ore 17.15 - Palermo – Padova

Ore 19.30 - Bari – Avellino

CLASSIFICA

Monza 37*

Frosinone 37

Venezia 32

Cesena 31

Palermo 30

Modena 29*

Catanzaro 28

Juve Stabia 23

Empoli 23

Padova 22

Avellino 21

Reggiana 20

Carrarese 19

Südtirol 16

Virtus Entella 16

Bari 16

Mantova 14

Spezia 14

Sampdoria 14

Pescara 13

*una gara in più