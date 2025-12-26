Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Hellas Verona (Domenica 28 dicembre, ore 12.30, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Milan

Milan-Verona è l’occasione per i rossoneri di tornare alla vittoria a San Siro dopo il 2-2 contro il Sassuolo. Rispetto al match contro i neroverdi, giocato ormai due settimane fa, Allegri recupera Rafael Leao: il portoghese giocherà da titolare in attacco al fianco di Christian Pulisic. La formazione che ne deriva sarà, dunque, quella titolare, eccezion fatta per Matteo Gabbia, ancora alle prese con problemi al ginocchio: al suo posto, in attesa del mercato, ancora Koni De Winter. Per il resto la filastrocca conosciuta: Mike Maignan in porta, Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic a completare la retroguardia, Youssouf Fofana, Luka Modric e Adrien Rabiot a centrocampo, Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi sugli esterni. Out, oltre al centrale italiano, anche Santiago Gimenez e il nuovo acquisto Niclas Fullkrug, utilizzabile solo dal 2 gennaio. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva l'Hellas Verona

Recuperato Giovane dopo il problema alla caviglia che lo ha costretto a uscire prima dal campo contro la Fiorentina: Zanetti lo schiererà dal primo minuto a San Siro. Al suo fianco potrebbe rivedersi il ritrovato Orban. Emergenza vera sulle fasce: Bradaric è ancora in dubbio per la convocazione, Frese è squalificato, Belghali è in Coppa d'Africa (e sarebbe comunque squalificato). A destra dunque dovrebbe tornare a giocare il giovane Fallou Cham, con Valentini adattato sulla sinistra. Davanti a Montipò confermati Unai Nunez, Nelsson e Bella-Kotchap. Niente da fare per Akpa-Akpro, ancora infortunato: balottaggio fra Gagliardini e Niasse in mediana per affiancare Al-Musrati e Bernede. (da Verona, Daniele Najjar)