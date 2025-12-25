Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Nel weekend da poco trascorso, è andato in archivio il girone di andata di Serie C, che, anche per quel che concerne il Girone C, ha dato una prima linea di quella che è la classifica dei marcatori del torneo, che vedrà la ripresa fissata al 3 gennaio: unico raggruppamento, quello del Sud, ad avere più giocatori in doppia cifra.
Con TuttoMercatoWeb.com, andiamo quindi a vedere quella che è la classifica marcatori completa del Girone C per questa prima parte di stagione (tra parentesi il numero di rigori segnati):
11 gol: Chiricò (2; Casarano)
10 gol: Gomez (1; Crotone)
9 gol: D’Ursi (1; Sorrento), Fischnaller (1; Trapani)
8 gol: Salvemini (2; Benevento), Vavassori (Atalanta U23)
7 gol: Forte (1; Catania), Grandolfo (Trapani), Lunetta (Catania), Manconi (Benevento), Ricciardi (Cosenza)
6 gol: Emmausso (2; Audace Cerignola), Lamesta (Benevento), Mazzocchi (Cosenza), Nepi (Giugliano), Orlando (3; Cavese)
5 gol: Bentivegna (1; Casertana), Capomaggio (Salernitana), Cicerelli (2; Catania), Cuppone (Audace Cerignola), Fall (2; Monopoli), Ferrari (1; Salernitana), Kouan (Cosenza), Misitano (Atalanta U23), Proia (Casertana), Sorrentino (2; Cavese), Zunno (Crotone)
4 gol: Abreu (Picerno), Cortinovis (1: Atalanta U23), D'Amico (Foggia), D’Auria (Potenza), Energe (Picerno), Gambale (1; Audace Cerignola), Inglese (Salernitana), Malcore (Casarano), Murano (1; Crotone), Parigi (1; Latina), Pierozzi (Benevento), Simonetti (Benevento), Tirelli (Monopoli), Tumminello (Benevento)
3 gol: Achour (Cosenza), Ba (Siracusa), Cajazzo (Casarano), Canotto (Trapani), Contini (Siracusa), D’Orazio (Audace Cerignola), Esposito (1; Picerno), Felippe (Potenza), Ferraris (Salernitana), Florenzi (Cosenza), Garritano (2; Cosenza), Jimenez (1; Catania), Ierardi (Catania), Levak (Atalanta U23), Mignani (Benevento), Petrungaro (Potenza), Plescia (Sorrento), Sabbatani (Sorrento), Simone (Team Altamura)
2 gol: Bacchetti (Casertana), Baldé (Giugliano), Bentivegna (Casertana), Bolsius (Sorrento), Bruschi (Potenza), Cannavò (Cosenza), Casarotto (Casertana), Celeghin (Trapani), Ciotti (Trapani), Crecco (Sorrento), Cuccurullo (Sorrento), Curcio (Team Altamura), D'Agostino (Giugliano), De Marco (Potenza), Di Paolo (Siracusa), Donnarumma (Catania), Fusco (Cavese), Garofalo (1; Foggia), Golemic (1; Salernitana), Grande (Team Altamura), Guadagni (Siracusa), Heinz (Casertana), Imputato (Monopoli), Langella (Cosenza), Leone (Casertana), Liguori (1; Salernitana), Longo (2; Monopoli), Macchi (Cavese), Maggio (Crotone), Manzoni (Atalanta U23), Miceli (Monopoli), Molina (1; Siracusa), Morelli (Foggia), Oliva (Foggia), Parigini (1; Siracusa), Pezzella (Casertana), Pugliese (Picerno), Olivera Prado (Giugliano), Rosafio (Team Altamura), Santarcangelo (Picerno), Selleri (Potenza), Simonetto (Atalanta U23), Volpe (1; Monopoli), Winkelmann (Foggia), Zanaboni (Casarano)
Adjapong (Potenza), Aloi (Catania), Agostinelli (Team Altamura), Anastasio (Salernitana), Anatriello (Potenza), Beretta (Cosenza), Berra (Crotone), Berto (Atalanta U23), Bianchi (Picerno), Bocic (Picerno), Borello (1; Giugliano), Cancellieri (Siracusa), Cangianiello (Sorrento), Capanni (Siracusa), Cargnelutti (Crotone), Castorani (Potenza), Castori (Foggia), Caturano (Potenza), Ciko (Latina), Cimino (Cosenza), Cionek (Cavese), Ciuferri (Trapani), Comi (Atalanta U23), Corbari (Catania), Cretella (Audace Cerignola), D'Alena (Casarano), D'Ausilio (Catania), Di Gennaro (Catania), Di Giovannantonio (Latina), Di Siena (Cavese), Di Tacchio (Catania), Doumbia (Team Altamura), Ekuban (Latina), Ercolano (Latina), Erradi (Potenza), Fasan (Latina), Fella (Cavese), Ferrara (Casarano), Florio (Team Altamura), Frisenna (Siracusa), Galletta (Casertana), Gagliano (Latina), Gega (Casarano), Ghislandi (Atalanta U23), Ghisolfi (Potenza), Giron (Trapani), Granata (Picerno), Gyamfi (Casarano), Guastamacchia (Casarano), Gudelevicius (Siracusa), Ilicic (1; Foggia), Kallon (Casertana), Knezovic (1; Salernitana), La Vardera (Giugliano), Liotti (1; Casertana), Llano (Casertana), Longobardo (Salernitana), Lulic (Casarano), Maggio (Crotone), Maiello (Casarano), Marconi (Benevento), Marenco (Latina), Martinelli (Audace Cerignola), Millico (Casarano), Minelli (Foggia), Mogentale (Team Altamura), Munari (Cavese), Navarro (Atalanta U23), Njambè (Giugliano), Novella (Potenza), Ortisi (Team Altamura), Pacciardi (Siracusa), Parlato (Audace Cerignola), Petito (Picerno), Piovanello (Crotone), Poli (Team Altamura), Prisco (Benevento), Puzone (Siracusa), Quirini (Salernitana), Riccardi (Latina), Ricci (Benevento), Riccio (Atalanta U23), Riggio (Potenza), Ronco (Monopoli), Salines (Trapani), Santaniello (Picerno), Santos (Picerno), Schimmenti (Potenza), Scopioni (Monopoli), Siatounis (Potenza), Silletti (Team Altamura), Sylla (Foggia), Talia (Benevento), Tascone (Salernitana), Ubaldi (Cavese), Valenti (Monopoli), Vano (Casertana), Vasquez (Trapani), Veltri (Picerno), Villa (Salernitana), Vitale (Audace Cerignola), Zammarini (Giugliano), Zanini (Siracusa)