Udinese-Lazio, le probabili formazioni: Sarri col 4-4-2, esordio da titolare per Noslin

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Lazio, (Sabato 27 dicembre, ore 18.00, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara a ricominciare dopo la batosta di Firenze, con annesso ritiro anticipato. Mister Runjaic dovrà fare a meno di Okoye, visto il rosso dell’ultima partita, oltre che di Atta e Zemura infortunati. Ci sarà la riconferma del 3-5-2 come modulo di partenza, con Sava in porta. In difesa Kristensen braccetto destro con Solet a sinistra e Kabasele al centro. Sulle fasce Zanoli e Bertola. Al centro Karlstrom affiancato da Piotrowski ed Ekkelenkamp. Davanti solita coppia d’attacco formata da Zaniolo e Davis. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva la Lazio

Anche le feste Natalizie hanno lasciato la Lazio di Maurizio Sarri in emergenza, con il tecnico toscano che a Udine sarà costretto a cambiare modulo. Il Comandante deve fare i conti con le assenze degli squalificati Basic e Guendouzi oltre a Dele-Bashiru a centrocampo e per questo torna al 4-4-2 visto contro Torino e Genoa. Conferme per la linea difensiva a quattro davanti a Provedel, con Marusic e Pellegrini ai lati della coppia composta da Gila e Romagnoli. In mediana Cataldi e Vecino, con Belahyane unico cambio a gara in corso. Sugli esterni torna dalla squalifica a sinistra capitan Zaccagni con Cancellieri sulla destra, mentre in attacco farà il suo esordio da titolare Noslin al fianco di Castellanos. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)