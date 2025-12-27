Catanzaro-Cesena, le formazioni ufficiali: Aquilani per la continuità, romagnoli con Diao
In attesa poi della sosta, le due settimane post boxing day, la Serie B manderà in archivio quest'oggi la 18ª giornata del campionato, che ha preso il via ieri pomeriggio con il big match del 'Braglia' e proseguirà questo pomeriggio; alle ore 12:30, il primo match di giornata, lo scontro salvezza del 'Picco', poi altri sei confronti che prenderanno il via alle ore 15:00
Tra questi, un attesissimo Catanzaro-Cesena, che - come quello di ieri - ha i crismi di un big match. Sul versante bianconero, forse un po' a sorpresa, è Diao il partner in attacco di Shpendi, mentre le aquile varano la linea della continuità senza stravolgimenti sull'undici titolare.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D’Alessandro; Iemmello, Cisse; Pittarello. All.: Aquilani
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Bisoli, Francesconi, Frabotta; Diao, Shpendi. All.: Mignani
Intanto, riportiamo di seguito programma del turno e classifica aggiornata ma chiaramente ancora parziale
SERIE B, 18ª GIORNATA
Già giocate
Modena – Monza 1-2
40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)
Ora in campo (parziale)
Spezia – Pescara 1-1
8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P)
Sabato 27 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese – Mantova
Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena
Ore 15.00 - Empoli – Frosinone
Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol
Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana
Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella
Ore 17.15 - Palermo – Padova
Ore 19.30 - Bari – Avellino
CLASSIFICA
Monza 37*
Frosinone 37
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29*
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Empoli 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Mantova 14
Spezia 14
Sampdoria 14
Pescara 13
*una gara in più