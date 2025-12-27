Catanzaro-Cesena, le formazioni ufficiali: Aquilani per la continuità, romagnoli con Diao

In attesa poi della sosta, le due settimane post boxing day, la Serie B manderà in archivio quest'oggi la 18ª giornata del campionato, che ha preso il via ieri pomeriggio con il big match del 'Braglia' e proseguirà questo pomeriggio; alle ore 12:30, il primo match di giornata, lo scontro salvezza del 'Picco', poi altri sei confronti che prenderanno il via alle ore 15:00

Tra questi, un attesissimo Catanzaro-Cesena, che - come quello di ieri - ha i crismi di un big match. Sul versante bianconero, forse un po' a sorpresa, è Diao il partner in attacco di Shpendi, mentre le aquile varano la linea della continuità senza stravolgimenti sull'undici titolare.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D’Alessandro; Iemmello, Cisse; Pittarello. All.: Aquilani

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Bisoli, Francesconi, Frabotta; Diao, Shpendi. All.: Mignani

Intanto, riportiamo di seguito programma del turno e classifica aggiornata ma chiaramente ancora parziale

SERIE B, 18ª GIORNATA

Già giocate

Modena – Monza 1-2

40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)

Ora in campo (parziale)

Spezia – Pescara 1-1

8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P)

Sabato 27 dicembre

Ore 15.00 - Carrarese – Mantova

Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena

Ore 15.00 - Empoli – Frosinone

Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol

Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana

Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella

Ore 17.15 - Palermo – Padova

Ore 19.30 - Bari – Avellino

CLASSIFICA

Monza 37*

Frosinone 37

Venezia 32

Cesena 31

Palermo 30

Modena 29*

Catanzaro 28

Juve Stabia 23

Empoli 23

Padova 22

Avellino 21

Reggiana 20

Carrarese 19

Südtirol 16

Virtus Entella 16

Bari 16

Mantova 14

Spezia 14

Sampdoria 14

Pescara 13

*una gara in più