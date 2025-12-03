Tottenham e Liverpool su Diomande, il Lipsia fa partire l'asta: obiettivo 100 milioni

A meno di sei mesi dal suo arrivo all'RB Lipsia dal club spagnolo del Leganés, Yan Diomande è già al centro di voci di un possibile trasferimento. Il giornalista belga Sacha Tavolieri, ospite dell'edizione svizzera di Sky, riferisce che sia il Tottenham che il Liverpool sono in trattative avanzate con i rappresentanti dell'esterno ivoriano.

Anche il Barcellona viene menzionato tra i club interessati, sebbene non ci siano stati incontri ufficiali tra i giganti catalani e l'entourage del giocatore. Mentre nessun club ha ancora contattato formalmente il Lipsia, i Die Roten Bullen sono pienamente consapevoli dell'interesse che circonda il 19enne, che ha avuto un impatto immediato in Germania.

Le speculazioni suggeriscono che Diomande, sotto contratto fino al 2030, potrebbe generare per il Lipsia un incasso vicino alla cifra sbalorditiva di 100 milioni di euro.