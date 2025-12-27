Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Probabili formazioni

Serie A, 17^ giornata LIVE: Dybala ancora falso nove, Nkunku per Leao

Oggi alle 14:49
Redazione TMW

Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 17^ giornata di Serie A:

PARMA-FIORENTINA 1-0 - Il tabellino
Marcatore: 48' Sorensen (P)

PARMA (4-3-3): Corvi; Britschigi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé (81' Ordonez), Sorensen, Keita (90'+4' Cremaschi); Ondrejka (68' Estevez), Benedyczak (68' Oristanio), Pellegrino (90'+4' Djuric). All.: Cuesta.
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodò, Viti (63' Fortini), Comuzzo (86' Kouadio), Pongracic; Parisi (76' Gosens), Mandragora (63' Piccoli), Fagioli, Ndour (76' Sohm); Gudmundsson, Kean. All.: Vanoli.

Le pagelle di Parma-Fiorentina

---------------------------

TORINO-CAGLIARI - Le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Idrissi; Gaetano; Kilicsoy. All. Pisacane

---------------------------

LECCE-COMO - Le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Maleh, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

---------------------------

UDINESE-LAZIO - Sabato 27 dicembre, ore 18.00

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis.
Allenatore: Runjaic.
LAZIO (4-4-2): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cancellieri, Cataldi, Vecino, Zaccagni; Castellanos, Noslin.
Allenatore: Sarri.

---------------------------

PISA-JUVENTUS - Sabato 27 dicembre, ore 20.45

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Toure, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister.
Allenatore: Gilardino.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Openda.
Allenatore: Spalletti.

---------------------------

MILAN-HELLAS VERONA - Domenica 28 dicembre, ore 12.30

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku.
Allenatore: Allegri.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Fallou Cham, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Valentini; Giovane, Orban.
Allenatore: Zanetti.

---------------------------

CREMONESE-NAPOLI - Domenica 28 dicembre, ore 15.00

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Grassi, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
Allenatore: Nicola.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Lang; Hojlund.
Allenatore: Conte.

---------------------------

BOLOGNA-SASSUOLO - Domenica 28 dicembre, ore 18.00

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga.
Allenatore: Italiano.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté.
Allenatore: Grosso.

---------------------------

ATALANTA-INTER - Domenica 28 dicembre, ore 20.45

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; Sulemana, De Ketelaere; Scamacca.
Allenatore: Palladino.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.
Allenatore: Chivu.

---------------------------

ROMA-GENOA - Lunedì 29 dicembre, ore 20.45

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. 
Allenatore: Gasperini.
GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Ekuban, Vitinha.
Allenatore: De Rossi.

