27 dicembre 1988, Marco van Basten vince il suo primo Pallone d'Oro. Dopo l'Europeo

Il 27 dicembre 1988 è un giorno di festa per il Milan. Perché Marco van Basten diventa Pallone d'Oro per la prima volta. Il centravanti rossonero era diventato campione d'Europa contro l'Unione Sovietica nell'estate precedente, mentre il podio è completato da Ruud Gullit e da Frankie Rijkaard, per un'edizione completamente dominata dal Milan. Van Basten era diventato capocannoniere del torneo con cinque partite, oltre a siglare un gol straordinario - addirittura iconico - al portiere Rinat Dasaev.

È però, come per Paolo Rossi nel 1982, una storia da raccontare. Perché all'inizio Van Basten era fuori dalla formazione titolare, mentre in campo c'era Bosman, solamente omonimo rispetto a quello che cambierà il calcio nei tribunali e non nel rettangolo verde. Anche perché era reduce da diversi problemini alla caviglia che gli avevano fatto finire anzitempo la stagione con i rossoneri.

Cambia tutto con la sfida contro l'Inghilterra, in cui segna una tripletta. "Ricordi molto belli e partita molto importante per me, per l'Olanda e per la mia carriera. In quella gara è cambiato tutto. Venivo da un anno difficile con problemi d'infortuni. Da quel momento è cambiato tutto per il meglio. Ho segnato una tripletta ed abbiamo vinto una gara spettacolare contro l'Inghilterra. Le altre partite sono poi state più facili e tutto è andato per il verso giusto". Poi Amburgo, nella sfida contro la Germania e, infine, la finale contro l'Unione Sovietica.