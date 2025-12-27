Serie B, 18ª giornata: nel lunch match, lo Spezia batte il Pescara. Notte fonda per gli abruzzesi
Con la giornata di Santo Stefano, nel pomeriggio del 26 dicembre, ha preso il via la 18ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi questa sera alle ore 19:30, con l'atteso scontro del 'San Nicola' dove il Bari è obbligato al riscatto; obbligate al riscatto, però, anche Spezia e Pescara, che si sono affrontate nella sfida che ha preso il via alle ore 12:30 ed è quindi da poco terminata. Ad avere la meglio, la formazione ligure, che in extremis si è aggiudicata i tre punti grazie al gol di Artistico (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com).
Notte fonda, quindi, per gli abruzzesi, che rimarranno comunque ultimi in classifica, mentre un bel balzo in avanti lo fanno gli uomini di Donadoni, che dovranno però attendere anche gli esiti degli altri confronti.
Di seguito, il programma del turno:
SERIE B, 18ª GIORNATA
Già giocate
Modena – Monza 1-2
40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)
Spezia – Pescara 2-1
8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)
Sabato 27 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese – Mantova
Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena
Ore 15.00 - Empoli – Frosinone
Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol
Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana
Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella
Ore 17.15 - Palermo – Padova
Ore 19.30 - Bari – Avellino
CLASSIFICA
Monza 37*
Frosinone 37
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29*
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Empoli 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Spezia 17*
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Mantova 14
Sampdoria 14
Pescara 13*
*una gara in più