Serie B, 18ª giornata: nel lunch match, lo Spezia batte il Pescara. Notte fonda per gli abruzzesi

Con la giornata di Santo Stefano, nel pomeriggio del 26 dicembre, ha preso il via la 18ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi questa sera alle ore 19:30, con l'atteso scontro del 'San Nicola' dove il Bari è obbligato al riscatto; obbligate al riscatto, però, anche Spezia e Pescara, che si sono affrontate nella sfida che ha preso il via alle ore 12:30 ed è quindi da poco terminata. Ad avere la meglio, la formazione ligure, che in extremis si è aggiudicata i tre punti grazie al gol di Artistico (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com).

Notte fonda, quindi, per gli abruzzesi, che rimarranno comunque ultimi in classifica, mentre un bel balzo in avanti lo fanno gli uomini di Donadoni, che dovranno però attendere anche gli esiti degli altri confronti.

Di seguito, il programma del turno:

SERIE B, 18ª GIORNATA

Già giocate

Modena – Monza 1-2

40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)

Spezia – Pescara 2-1

8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)

Sabato 27 dicembre

Ore 15.00 - Carrarese – Mantova

Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena

Ore 15.00 - Empoli – Frosinone

Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol

Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana

Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella

Ore 17.15 - Palermo – Padova

Ore 19.30 - Bari – Avellino

CLASSIFICA

Monza 37*

Frosinone 37

Venezia 32

Cesena 31

Palermo 30

Modena 29*

Catanzaro 28

Juve Stabia 23

Empoli 23

Padova 22

Avellino 21

Reggiana 20

Carrarese 19

Spezia 17*

Südtirol 16

Virtus Entella 16

Bari 16

Mantova 14

Sampdoria 14

Pescara 13*

*una gara in più