Empoli-Frosinone, le formazioni ufficiali: tra i ciociari c'è Calò. E Dionisi si affida a Ghion

Archiviato il primo confronto del turno, torna oggi in campo la Serie B, con la 18ª giornata del campionato, che ha preso appunto il via nel pomeriggio di Santo Stefano e si chiuderà oggi con la gara delle 19:30. Il sabato cadetto, però, ha preso il via alle ore 12:30, e proseguirà poi altri sei confronti che prenderanno il via alle ore 15:00

Con il Frosinone che, per riprendersi la vetta, è chiamato all'esame Empoli, che schiera in campo l'esperienza di Ghion nel punto nevralgico del rettangolo verde. Diverse le assenze che la squadra di casa deve fronteggiare, mentre Alvini - sul versante ciociaro - può tirare un sospiro di sollievo per Calò, titolare.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Tosto, Guarino, Obaretin; Ceesay, Ghion, Yepes, Moruzzi; Shpendi, Ilie; Nasti. All.: Dionisi

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Marchizza, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; F. Gelli, Calò; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo. All.: Alvini

Intanto, riportiamo di seguito programma del turno e classifica aggiornata ma chiaramente ancora parziale

SERIE B, 18ª GIORNATA

Già giocate

Modena – Monza 1-2

40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)

Ora in campo (parziale)

Spezia – Pescara 1-1

8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P)

Sabato 27 dicembre

Ore 15.00 - Carrarese – Mantova

Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena

Ore 15.00 - Empoli – Frosinone

Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol

Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana

Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella

Ore 17.15 - Palermo – Padova

Ore 19.30 - Bari – Avellino

CLASSIFICA

Monza 37*

Frosinone 37

Venezia 32

Cesena 31

Palermo 30

Modena 29*

Catanzaro 28

Juve Stabia 23

Empoli 23

Padova 22

Avellino 21

Reggiana 20

Carrarese 19

Südtirol 16

Virtus Entella 16

Bari 16

Mantova 14

Spezia 14

Sampdoria 14

Pescara 13

*una gara in più