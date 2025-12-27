Empoli-Frosinone, le formazioni ufficiali: tra i ciociari c'è Calò. E Dionisi si affida a Ghion
Archiviato il primo confronto del turno, torna oggi in campo la Serie B, con la 18ª giornata del campionato, che ha preso appunto il via nel pomeriggio di Santo Stefano e si chiuderà oggi con la gara delle 19:30. Il sabato cadetto, però, ha preso il via alle ore 12:30, e proseguirà poi altri sei confronti che prenderanno il via alle ore 15:00
Con il Frosinone che, per riprendersi la vetta, è chiamato all'esame Empoli, che schiera in campo l'esperienza di Ghion nel punto nevralgico del rettangolo verde. Diverse le assenze che la squadra di casa deve fronteggiare, mentre Alvini - sul versante ciociaro - può tirare un sospiro di sollievo per Calò, titolare.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Tosto, Guarino, Obaretin; Ceesay, Ghion, Yepes, Moruzzi; Shpendi, Ilie; Nasti. All.: Dionisi
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Marchizza, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; F. Gelli, Calò; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo. All.: Alvini
Intanto, riportiamo di seguito programma del turno e classifica aggiornata ma chiaramente ancora parziale
SERIE B, 18ª GIORNATA
Già giocate
Modena – Monza 1-2
40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)
Ora in campo (parziale)
Spezia – Pescara 1-1
8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P)
Sabato 27 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese – Mantova
Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena
Ore 15.00 - Empoli – Frosinone
Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol
Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana
Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella
Ore 17.15 - Palermo – Padova
Ore 19.30 - Bari – Avellino
CLASSIFICA
Monza 37*
Frosinone 37
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29*
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Empoli 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Mantova 14
Spezia 14
Sampdoria 14
Pescara 13
*una gara in più