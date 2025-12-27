Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino

Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirinoTUTTO mercato WEB
Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

Il mercato è ormai alle porte e le trattative stanno entrando nel vivo. Un asse che va tenuto sotto controllo è quello tra Juventus e Milan. I rossoneri dopo aver preso Fullkrug dal West Ham sono alla ricerca di un difensore, anche se in compenso potrebbe partire un centrocampista. Da qui i colloqui in corso con la Juventus che è interessata a De Winter. L’idea è quella di mettere in piedi uno scambio con Gatti. Allegri lo ha già avuto in bianconero e ha già manifestato il suo gradimento. Da capire appunto se l’affare ha possibilità di diventare concreto. La Juventus per il centrocampo però è attiva su più fronti. I profili sono tanti ma a breve dovrà essere presa una decisione che si baserà anche su quanto potrà essere il budget a disposizione. In serie A i bianconeri seguono con grande attenzione Koné del Sassuolo, che sta impressionando un po’ tutti per il suo rendimento. La società neroverde già lo valuta 25 milioni di euro. Un’altra ipotesi forte porta a Schlager, che è in scadenza di contratto con il Lipsia. Il giocatore sta prendendo tempo e non ha dato alcuna risposta alla proposta di rinnovo del club tedesco. La volontà della Juventus sarebbe quella di bloccarlo adesso per l’estate ma magari l’operazione potrebbe essere anticipata nel caso ci dovessero essere i presupposti giusti. Un altro profilo su cui i bianconeri stanno alzando il pressing è Hojbjerg del Marsiglia. La Juventus sarebbe anche pronta ad accelerare ma la società francese per farlo partire a gennaio chiede una cifra fuori mercato. Altre possibilità restano Frattesi, per il quale l’Inter chiede non meno di 35 milioni di euro, Brozovic (che a fine giugno si libererà dall’Al-Nassr) e Hjulmand.

Quest’ultimo può essere un obiettivo per l’estate, visto che lo Sporting Lisbona non apre ad una cessione nella sessione invernale.
L’Inter è sempre alla ricerca di un centrale difensivo anche di prospettiva. E se Ordóñez del Club Brugge è un nome molto caldo, i riflettori negli ultimi tempi si sono accesi anche su Branimir Mlacic. Il classe 2007 dell’Hajduk Spalato è considerato un potenziale crack, bravo tecnicamente e già forte dal punto di vista fisico soprattutto se si pensa alla sua età. I contatti con il club croato vanno avanti da qualche settimana e l’Inter presto potrebbe valutare di affondare il colpo, visto che la concorrenza non manca. Barcellona Real Madrid e Borussia Dortmund si sono già fatti vivi.. Per il ruolo di esterno, considerato l’infortunio di Dumfries, il preferito resta Palestra, che l’Atalanta in estate ha ceduto in prestito al Cagliari ma la società nerazzurra non sembra intenzionata a cambiare idea. La sua valutazione è ormai salita alle stelle. Oltre a lui ci sono anche Dodo della Fiorentina e Valincic della Dinamo Zagabria.
Infine la Lazio. Lo sblocco delle trattative consentirà di intervenire sul mercato per regalare a Sarri almeno due-tre acquisti. Il ds Fabiani è già al lavoro, con Romairone pronto a tornare operativo all’interno del club biancoceleste. Gli obiettivi sono un vice Zaccagni, una mezzala e se dovesse partire anche Nuno Tavares un esterno a sinistra. Insigne (svincolato dopo l’esperienza in Mls con il Toronto) è molto vicino. Per il centrocampo occhio invece a Samardzic, che all’Atalanta ultimamente non sta avendo molto spazio e a Fabbian del Bologna.

Articoli correlati
Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio... Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Milan, Fullkrug sempre più vicino. Allegri può averlo già a inizio anno. Inter a... Milan, Fullkrug sempre più vicino. Allegri può averlo già a inizio anno. Inter a caccia di un’alternativa a Dumfries: si valutano Valincic, Norton-Cuffy e Dodo. Roma, per l’attacco anche Beto e Ekhator
Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca... Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Altre notizie Editoriale
Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su... Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono... La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus:... Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti.... Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti... Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg... Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio... Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della... Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
2 Fiorentina, Richardson fuori rosa dopo l'intervista non autorizzata: tre società su di lui
3 "Un'enciclopedia del calcio". Mbappé, il ricordo dedicato a Gasset: "Grazie per tutto"
4 27 dicembre 1988, Marco van Basten vince il suo primo Pallone d'Oro. Dopo l'Europeo
5 ...con Dario Canovi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 17^ giornata LIVE: Juventus con Miretti, Dybala ancora falso nove
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti vuole iniziare il 2026 con Tonali: sul piatto può finire Jonathan David
Immagine top news n.2 Roma, buone notizie per Gasperini: Dovbyk ed Hermoso rientrano in gruppo
Immagine top news n.3 Runjaic difende Zaniolo: "Nessun problema con i compagni. E sul cambio sono state scritte cavolate"
Immagine top news n.4 Amorim gela il Napoli e le pretendenti: "Mainoo è il futuro del Manchester United"
Immagine top news n.5 Roma e non solo, De Rossi dice tutto: "Non meritavo l'esonero". E parla dei problemi con l'ad
Immagine top news n.6 In attesa di Zirkzee o Raspadori, Roma in ansia per Pellegrini. Oggi gli esami: rischia un lungo stop
Immagine top news n.7 Neres, il miglior brasiliano del momento: il Napoli se lo gode, Ancelotti ci riflette
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.2 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.4 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Richardson fuori rosa dopo l'intervista non autorizzata: tre società su di lui
Immagine news Serie A n.2 Roma, il tifoso Lino Banfi: "Scudetto? A me ha sempre preoccupato l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, ritorno di fiamma per Valeri: il tifoso biancoceleste è un'idea per il dopo-Tavares
Immagine news Serie A n.4 Viviano crede nella Juventus: "Inizia a comprendere quello che vuole Spalletti"
Immagine news Serie A n.5 Di Canio duro sul calcio italiano: "Esaltiamo la difesa di Gasperini e i clean sheet di Sarri"
Immagine news Serie A n.6 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro-Cesena, i convocati di Aquilani: recupera solo Buglio, out in quattro
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, scontro salvezza con il Sudtirol. Abate: "Vari acciacchi, ma niente alibi"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi sul Frosinone capolista: "Non mi sorprende, rientrano in 3 dagli infortuni"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "C'è rabbia, abbiamo giocato il miglior primo tempo dell'anno"
Immagine news Serie B n.5 Monza, Bianco: "Campionato strano e pericoloso, dovremo continuare così"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi non si fida del Padova: "Ha spirito e qualità, non è lì per caso"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.2 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Immagine news Serie C n.3 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.4 La C non si salva nemmeno quest'anno. Nuova esclusione: il Rimini non termina la stagione
Immagine news Serie C n.5 Lotta a tre per la Serie B? Attenzione all'outsider Cosenza: il punto sul Girone C di C
Immagine news Serie C n.6 Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul Girone B di C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Juventus, Spalletti vuole tre punti per avvicinarsi alla vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Lazio, Sarri mette nel mirino il sesto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Fiorentina, Vanoli spinge i viola: vietato fermarsi dopo la svolta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.2 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?