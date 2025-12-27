Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino

Il mercato è ormai alle porte e le trattative stanno entrando nel vivo. Un asse che va tenuto sotto controllo è quello tra Juventus e Milan. I rossoneri dopo aver preso Fullkrug dal West Ham sono alla ricerca di un difensore, anche se in compenso potrebbe partire un centrocampista. Da qui i colloqui in corso con la Juventus che è interessata a De Winter. L’idea è quella di mettere in piedi uno scambio con Gatti. Allegri lo ha già avuto in bianconero e ha già manifestato il suo gradimento. Da capire appunto se l’affare ha possibilità di diventare concreto. La Juventus per il centrocampo però è attiva su più fronti. I profili sono tanti ma a breve dovrà essere presa una decisione che si baserà anche su quanto potrà essere il budget a disposizione. In serie A i bianconeri seguono con grande attenzione Koné del Sassuolo, che sta impressionando un po’ tutti per il suo rendimento. La società neroverde già lo valuta 25 milioni di euro. Un’altra ipotesi forte porta a Schlager, che è in scadenza di contratto con il Lipsia. Il giocatore sta prendendo tempo e non ha dato alcuna risposta alla proposta di rinnovo del club tedesco. La volontà della Juventus sarebbe quella di bloccarlo adesso per l’estate ma magari l’operazione potrebbe essere anticipata nel caso ci dovessero essere i presupposti giusti. Un altro profilo su cui i bianconeri stanno alzando il pressing è Hojbjerg del Marsiglia. La Juventus sarebbe anche pronta ad accelerare ma la società francese per farlo partire a gennaio chiede una cifra fuori mercato. Altre possibilità restano Frattesi, per il quale l’Inter chiede non meno di 35 milioni di euro, Brozovic (che a fine giugno si libererà dall’Al-Nassr) e Hjulmand.

Quest’ultimo può essere un obiettivo per l’estate, visto che lo Sporting Lisbona non apre ad una cessione nella sessione invernale.

L’Inter è sempre alla ricerca di un centrale difensivo anche di prospettiva. E se Ordóñez del Club Brugge è un nome molto caldo, i riflettori negli ultimi tempi si sono accesi anche su Branimir Mlacic. Il classe 2007 dell’Hajduk Spalato è considerato un potenziale crack, bravo tecnicamente e già forte dal punto di vista fisico soprattutto se si pensa alla sua età. I contatti con il club croato vanno avanti da qualche settimana e l’Inter presto potrebbe valutare di affondare il colpo, visto che la concorrenza non manca. Barcellona Real Madrid e Borussia Dortmund si sono già fatti vivi.. Per il ruolo di esterno, considerato l’infortunio di Dumfries, il preferito resta Palestra, che l’Atalanta in estate ha ceduto in prestito al Cagliari ma la società nerazzurra non sembra intenzionata a cambiare idea. La sua valutazione è ormai salita alle stelle. Oltre a lui ci sono anche Dodo della Fiorentina e Valincic della Dinamo Zagabria.

Infine la Lazio. Lo sblocco delle trattative consentirà di intervenire sul mercato per regalare a Sarri almeno due-tre acquisti. Il ds Fabiani è già al lavoro, con Romairone pronto a tornare operativo all’interno del club biancoceleste. Gli obiettivi sono un vice Zaccagni, una mezzala e se dovesse partire anche Nuno Tavares un esterno a sinistra. Insigne (svincolato dopo l’esperienza in Mls con il Toronto) è molto vicino. Per il centrocampo occhio invece a Samardzic, che all’Atalanta ultimamente non sta avendo molto spazio e a Fabbian del Bologna.