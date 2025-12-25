Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Con la giornata di domenica, è andato in archivio il girone di andata di Serie C, che, anche per quel che concerne il Girone B, ha dato una prima linea di quella che è la classifica dei marcatori del torneo, che vedrà la ripresa fissata al 3 gennaio.
Con TuttoMercatoWeb.com, andiamo quindi a vedere quella che è la classifica marcatori completa del Girone B per questa prima parte di stagione (tra parentesi il numero di rigori segnati):
10 gol: Bruzzaniti (3; Pineto)
8 gol: Pattarello (3; Arezzo)
7 gol: Bellini (Pianese), Bifulco (1; Campobasso), D’Uffizi (Ascoli), Spini (2; Ravenna)
6 gol: Cortesi (1; Carpi), Gori (2; Ascoli), Petrelli (2; Forlì), Tenkorang (Ravenna)
5 gol: Cianci (1; Arezzo), Di Carmine (3; Livorno), Dionisi (2; Livorno), Dubickas (Ternana), Eusepi (1; Sambenedettese), Leonetti (1; Campobasso), Luciani (Ravenna), Ravasio (2; Arezzo), Sinani (Bra), Stabile (Vis Pesaro), Tavernelli (Arezzo)
4 gol: Bernardotto (2; Guidonia Montecelio), Chierico (Arezzo), Ferrante (Ternana), Milanese (Ascoli), Musso (Torres), Vitali (Pontedera)
3 gol: Baldini (Bra), Carraro (Gubbio), Franzolini (Forlì), La Mantia (1; Gubbio), Macrì (Forlì), Manzari (2; Perugia), Menarini (Forlì), Motti (Ravenna), Okaka (Ravenna), Pellegrino (Pineto), Postiglione (Pineto), Primasso (Vis Pesaro), Puczka (1; Juventus NG), Rizzo Pinna (Ascoli), Varela (Arezzo), Vezzoni (Vis Pesaro)
2 gol: Amaradio (Juventus NG), Bertini (1; Pianese), Candellori (Sambenedettese), Casarini (Carpi), Chakir (Ascoli), Cioffi (Livorno), Coveri (Forlì), D’Andrea (Pineto), Di Biase (Bra), Di Marco (Ravenna), Deme (Juventus NG), Esempio (Guidonia Montecelio), Faggi (Pontedera), Gala (Campobasso), Germinario (Pineto), Giovannini (Vis Pesaro), Giunti (Perugia), Jallow (Vis Pesaro), Konate (Sambenedettese), La Marca (Bra), Leonardi (Ternana), Magnaghi (Campobasso), Manetti (Forlì), Minaj (Bra), Montevago (Perugia), Nabian (Pontedera), Noce (Livorno), Padula (Campobasso), Paganini (1; Vis Pesaro), Pedro Felipe (Juventus NG), Pettinari (1; Ternana), Rossini (Carpi), Sall (Carpi), Schirone (Pineto), Signorini (Gubbio), Spavone (Guidonia Montecelio), Starita (Torres), Tessiore (Guidonia Montecelio), Tourè (Sambenedettese), Vallocchia (Ternana)
1 gol: Angella (Perugia), Anghelè (Juventus NG), Bacchin (Perugia), Battista (Sambenedettese), Brunet (Campobasso), Cavallini (Forlì), Chiabotto (Bra), Chesti (Pianese), Coccia (Pianese), Corazza (1; Ascoli), Corsinelli (Ravenna), Curado (Ascoli), De Col (Arezzo), Del Sole (Ascoli), Di Bitonto (Gubbio), Di Paola (Vis Pesaro), Dimatteo (Bra), Djankpata (Gubbio), Diakitè (Torres), Donati (Ravenna), Durmush (Ternana), Fabrizi (Pianese), Farinelli (Forlì), Faticanti (Juventus NG), Figoli (Carpi), Forte (Carpi), Gentile (Livorno), Gerbi (Carpi), Giraudo (Perugia), Guccione (Arezzo), Guerra (Juventus NG), Iaiunese (Sambendettese), Kanoute (Perugia), Joselito (Perugia), Ladinetti (Pontedera), Lionetti (Bra), Lo. Lombardi (Carpi), Lu. Lombardi (Pineto), Lombari (Campobasso), Macca (Juventus NG), Maestrelli (Ternana), Mandorlini (Ravenna), Marchesi (Livorno), Marrancone (Pineto), Marranzino (Sambenedettese), Martey (Pianese), Mastropietro (Pineto), Matos (Perugia), Mawuli (Arezzo), Migliardi (Pontedera), Minta (Gubbio), Ndoj (Ascoli), Ogunseye (1; Perugia), Okoro (Juventus NG), Orellana (Ternana), Pagliai (Ascoli), Panelli (Carpi), Pierno (Campobasso), Pietra (Carpi), Polizzi (Pontedera), Pucciarelli (Vis Pesaro), Pugno (Juventus NG), Renzi (Arezzo), Riccardi (Perugia), Rrapaj (Ravenna), Sala (Torres), Sannipoli (Guidonia Montecelio), Saporetti (Forlì), Sbaffo (1; Sambenedettese), Scaccabarozzi (Pontedera), Simeoni (Pianese), Stanzani (Carpi), Tascone (Guidonia Montecelio), Taverano (Vis Pesaro), Tirelli (Pianese), Tommasini (Gubbio), Tozzuolo (Perugia), Turco (Juventus NG), Turicchia (Juventus NG), Vacca (Juventus NG), Vigliotti (Pineto), Vitturini (Guidonia Montecelio), Vona (Pontedera), Zagnoni (Carpi), Zappella (Guidonia Montecelio), Zecca (Torres), Zoboletti (Sambenedettese), Zuppel (Guidonia Montecelio)