Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Inter (Domenica 28 dicembre, ore 20.45, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta è ancora imbattuta in casa e contro l'Inter la Dea vuole conquistare la sua terza vittoria consecutiva. 3-4-2-1 per la squadra di Palladino. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Kolasinac, Hien e il ballottaggio tra Scalvini e Ahanor (considerando le assenze di Kossounou e Djimsiti); a centrocampo confermato Ederson con De Roon; Zappacosta verrà schierato a destra (visto l'infortunio di Bellanova), mentre a sinistra ballottaggio tra Zalewski e Bernasconi. Davanti confermati Scamacca e De Ketelaere, mentre a sinistra ci sarà da scegliere tra Daniel Maldini e Sulemana. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)

Come arriva l'Inter

