Sampdoria-Reggiana, le formazioni ufficiali: Abildgaard nuovamente nella difesa blucerchiata
Nel pomeriggio di ieri, si è alzato il sipario sulla 18ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata odierna che anticipa poi due settimane di sosta per la categoria; il sabato cadetto ha preso il via alle ore 12.30, con lo scontro salvezza del 'Picco', ma proseguirà poi con ben sei gare che prenderanno il via alle ore 15:00.
Tra queste, l'ultima casalinga dell'anno solare della Sampdoria, che riceve la visita della Reggiana e si presenta nuovamente con Abildgaard schierato in difesa.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Abildgaard, Hadzikadunic; De Paoli, Conti, Henderson, Giordano, Cherubini; Pafundi, Coda. All.: Gregucci
REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti, Magnani, Quaranta; Rover, Reinhart, Charkys, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Novakovich. All.: Dionigi
Intanto, riportiamo di seguito programma del turno e classifica aggiornata ma chiaramente ancora parziale
SERIE B, 18ª GIORNATA
Già giocate
Modena – Monza 1-2
40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)
Ora in campo (parziale)
Spezia – Pescara 1-1
8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P)
Sabato 27 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese – Mantova
Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena
Ore 15.00 - Empoli – Frosinone
Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol
Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana
Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella
Ore 17.15 - Palermo – Padova
Ore 19.30 - Bari – Avellino
CLASSIFICA
Monza 37*
Frosinone 37
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29*
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Empoli 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Mantova 14
Spezia 14
Sampdoria 14
Pescara 13
*una gara in più