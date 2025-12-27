Sampdoria-Reggiana, le formazioni ufficiali: Abildgaard nuovamente nella difesa blucerchiata

Nel pomeriggio di ieri, si è alzato il sipario sulla 18ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata odierna che anticipa poi due settimane di sosta per la categoria; il sabato cadetto ha preso il via alle ore 12.30, con lo scontro salvezza del 'Picco', ma proseguirà poi con ben sei gare che prenderanno il via alle ore 15:00.

Tra queste, l'ultima casalinga dell'anno solare della Sampdoria, che riceve la visita della Reggiana e si presenta nuovamente con Abildgaard schierato in difesa.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Abildgaard, Hadzikadunic; De Paoli, Conti, Henderson, Giordano, Cherubini; Pafundi, Coda. All.: Gregucci

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti, Magnani, Quaranta; Rover, Reinhart, Charkys, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Novakovich. All.: Dionigi

Intanto, riportiamo di seguito programma del turno e classifica aggiornata ma chiaramente ancora parziale

SERIE B, 18ª GIORNATA

Già giocate

Modena – Monza 1-2

40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)

Ora in campo (parziale)

Spezia – Pescara 1-1

8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P)

Sabato 27 dicembre

Ore 15.00 - Carrarese – Mantova

Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena

Ore 15.00 - Empoli – Frosinone

Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol

Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana

Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella

Ore 17.15 - Palermo – Padova

Ore 19.30 - Bari – Avellino

CLASSIFICA

Monza 37*

Frosinone 37

Venezia 32

Cesena 31

Palermo 30

Modena 29*

Catanzaro 28

Juve Stabia 23

Empoli 23

Padova 22

Avellino 21

Reggiana 20

Carrarese 19

Südtirol 16

Virtus Entella 16

Bari 16

Mantova 14

Spezia 14

Sampdoria 14

Pescara 13

*una gara in più