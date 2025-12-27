Milan, ciao ciao Nkunku: l'attaccante piace in Turchia, occhi di Galatasaray e Fenerbahce

Il mercato del Milan è pronto a decollare. Ingressi ma anche diverse cessioni. Potrebbero lasciare il club rossonero quei giocatori che non hanno lasciato il segno con la squadra di Massimiliano Allegri. Uno di questi è Christopher Nkunku, una delle delusioni in questi primi sei mesi di stagione. Un gol e un assist è troppo poco per le aspettative con cui il giocatore aveva varcato i cancelli di Milanello e adesso infatti si starebbe valutando anche una sua eventuale cessione nelle prossime settimane.

La corte più insistente starebbe arrivando dalla Turchia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, sul giocatore ci sarebbero le attenzioni di Galatasaray e Fenerbahce con i gialloblù che sarebbero addirittura in vantaggio. Dalle parti di Casa Milan chiederebbero una cifra di 35 milioni di euro e bisogna vedere se può essere accettata dalle pretendenti al francese.

Su Nkunku ci sarebbe stata anche una timida offensiva della Juventus che avrebbe proposto uno scambio con Gatti così come degli interessi anche dall’Inghilterra.