Lecce-Como, le formazioni ufficiali: Maleh novità in mediana, Douvikas centravanti
Tra le sfide in programma per la 17^ giornata di Serie A, figura anche Lecce-Como. Di Francesco dà fiducia a Stulic come riferimento centrale del suo tridente e opta per una novità in mezzo al campo schierando dal primo minuto Maleh. Fabregas risponde con il consueto 4-2-3-1, con Vojvoda esterno alto a destra e Douvikas centravanti. Di seguito le formazioni ufficiali.
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Maleh, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
