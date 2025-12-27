Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Atalanta, Palladino: "Fattore casa fondamentale. Dobbiamo sfatare il tabù Inter"

Atalanta, Palladino: "Fattore casa fondamentale. Dobbiamo sfatare il tabù Inter"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:25Serie A
Filippo Davide Di Santo
fonte (Inviato da Zingonia)

12:40 Raffaele Palladino presenta così la gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A in programma domani contro l'Inter. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 13:00.

13:00 - Comincia la conferenza di Palladino

L'effetto Palladino sarà fondamentale per battere l'Inter?
"Rispetto a Fiorentina e Monza sono due annate diverse e squadre diverse. Noi sappiamo che il trend contro l'Inter non è stato positivo, ma i tabù sono fatti per essere battuti. Giocare in casa nostra è fondamentale e vogliamo continuare la nostra scalata in classifica".

Inter, Roma e Bologna saranno decisive per capire il reale valore della squadra considerando il mercato?
"Io guardo partita dopo partita, ma queste tre gare saranno importanti per il nostro percorso. Sono partite fondamentali per la classifica e noi contro le grandi squadre abbiamo sempre grandi stimoli. Affrontiamo squadre che lottano per l'alta classifica e dopo queste tre gare sicuramente faremo delle valutazioni: voglio un'Atalanta intensa".

L'Atalanta da gennaio 2020 non gioca con un tridente vero: domani sarà la svolta?
"Gli anni passati non hanno tanta importanza: erano squadre diverse con allenatori diversi. Bisogna guardare il presente e ciò che vogliamo proporre noi. L'Inter ha tantissimi giocatori di valori: sa giocare bene in entrambe le fasi e che si riadatta in base ai contesti. L'Atalanta dovrà fare una partita perfetta contro l'Inter: dobbiamo stare attenti a tutto".

TMW - Quanto è fondamentale Kolasinac? Una sorta di John Rambo dell'Atalanta
"Ovviamente il suo recupero per noi è stato fondamentale: ci mancava il suo spirito da "Rambo". Lui è un giocatore importante per l'Atalanta, ma non solo Kolasinac, bensì tutta la squadra. Nel suo ruolo penso anche a Scalvini, Ahanor e Kossounou che sono giocatori che possono dare il 110%. Sono contento di Sead e anche dei ragazzi".

State pensando ad un giorno in più di vacanza in caso di vittoria?
"No (risata ndr). Quando la squadra mi da qualcosa tendo a concedere sempre qualcosa tipo i giorni liberi: è sempre un dare e avere. Questo metodo ha creato molta empatia e simpatia. Dobbiamo continuare così".

Quali sono le sensazioni dell'Atalanta dopo la vittoria contro il Genoa?
"A Genova è stata una partita un po' sporca, ma certe volte queste partite sporche servono per formare il gruppo: vincere quando non giochi bene sono dei segnali. Ovviamente si cerca di giocare meglio, però nell'ultimo mese e mezzo ci siamo allenati poco tra coppe varie e tanti attenuanti. Sono positivo, ma alla squadra ho detto che non abbiamo fatto ancora niente: stiamo facendo bene, ma il bello viene adesso e per noi è fondamentale dare continuità".

Preoccupato delle condizioni dei giocatori post feste?
"No, perché ho in mano un gruppo di professionisti seri oltre che a dei nutrizionisti che consentono ai giocatori di stare in forma. Io lascio molta libertà, ma i ragazzi si sono presentati abbastanza bene. Ci sta a Natale mangiare qualcosina in più, ma la squadra si è fatta trovare pronta".

Cosa pensa delle voci di mercato?
"Non mi piace come periodo, ma bisogna affrontarlo. L'Atalanta deve essere sempre concentrata senza distrazioni: se noto distrazioni lo faccio presente perché è necessario che la squadra sia concentrata".

Come si riadatterà l'Atalanta davanti considerando anche Sulemana e Maldini?
"Daniel Maldini si è comportato bene ed è stato decisivo a Genova. Per la partita di domani ho delle soluzioni: ho provato sia Sulemana che Maldini. Oggi ho ancora una rifinitura e in base a ciò prenderò delle decisioni sulla formazione".

Come sta Djimsiti e De Roon può giocare dietro?
"Djimsiti sta meglio, ma dobbiamo capire come ha reagito agli stimoli di ieri. Marten De Roon può giocare ovunque: ho delle soluzioni in mente. Sono felice di aver recuperato Scalvini. Valuterò oggi".

Cosa ha riscontrato nelle precedenti sfide contro l'Inter?
"Loro sono una squadra che quando parte segna subito. Noi domani dobbiamo fare una grande partita e vogliamo invertire il trend per dare una grande risposta ai tifosi: spero in una grande bolgia".

Vedere una squadra che non molla rappresenta lo spirito della sua Atalanta?
"E' questo che voglio vedere dalla squadra. L'Atalanta deve lottare su tutti i palloni e andare forte fino alla fine: quelli che subentrano danno energia e qualità, e molte volte a noi è successo anche questo. Fino ad ora ho visto un'Atalanta che ha sempre spinto fino al 90' minuto".

State seguendo la Coppa d'Africa e come sta Scamacca?
"Siamo in continuo contatto con Lookman e Odilon: speriamo ritornino in condizioni ottime. Gianluca sta crescendo e sono convinto che ha grandi margini di miglioramento, stessa cosa gli altri. Mi aspetto che Samardzic continui a dare il suo contributo, stessa cosa Krstovic, Maldini e Sulemana: chi viene tirato in causa deve dare tutto".

Questa partita può essere decisiva per fasce e centrocampo?
"Non bisogna basarsi su un singolo ruolo. L'Inter è una squadra che palleggia bene e che si difende bene: l'Atalanta deve attaccare insieme e difendere insieme. Affrontiamo una squadra completa di qualità e quantità: bisogna stare attenti".

E' difficile da gestire un gruppo così ampio?
"No, perché ho un gruppo di grandi uomini. Io do sempre l'occasione a tutti se noto grande impegno: per esempio a Samardzic e Brescianini che ci hanno dato una grande mano. Ho bisogno di tutti".

Ha qualche rimpianto sui punti conquistati fino ad ora?
"Non faccio mai tabelle sui punti. Do gli imput alla squadra e penso sempre partita dopo partita considerando anche certi fattori. Il focus è pensare alla gara contro l'Inter. L'Atalanta ha la possibilità e le qualità per giocarsela con tutti. Siamo felici dei punti fatti: nel calcio quello che ottieni meriti, e noi abbiamo meritato questi punti".

13:25 - Termina qui la conferenza stampa di mister Palladino

Articoli correlati
“Atalanta sfida la capolista per ribaltare le statistiche”. Così il Corriere di Bergamo... “Atalanta sfida la capolista per ribaltare le statistiche”. Così il Corriere di Bergamo in apertura
Atalanta, Palladino: "La montagna da scalare è ancora lunga. Dobbiamo continuare... Atalanta, Palladino: "La montagna da scalare è ancora lunga. Dobbiamo continuare così"
Atalanta, la media punti con Palladino aumenta le chance in ottica Europa Atalanta, la media punti con Palladino aumenta le chance in ottica Europa
Altre notizie Serie A
Vigilia di Bologna-Sassuolo, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano Live TMWVigilia di Bologna-Sassuolo, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Genoa, De Rossi: "I ragazzi sono tornati bene dalle vacanze. E' rientrato Cuenca"... Live TMWGenoa, De Rossi: "I ragazzi sono tornati bene dalle vacanze. E' rientrato Cuenca"
Cagliari, chi si rivede: sfida al Toro di Simeone. Con il Cholito, sardi a portata... Cagliari, chi si rivede: sfida al Toro di Simeone. Con il Cholito, sardi a portata di Europa
Il Parma la sblocca subito con il colpo di testa di Sorensen: Fiorentina sotto 1-0... Il Parma la sblocca subito con il colpo di testa di Sorensen: Fiorentina sotto 1-0 al 47'
Sassuolo, Grosso rende omaggio al Bologna: "Hanno certezze costruite negli anni" Sassuolo, Grosso rende omaggio al Bologna: "Hanno certezze costruite negli anni"
Marocco, solo 1-1 ma El Aynaoui MVP: "Il CT ha detto che la Coppa d'Africa è una... Marocco, solo 1-1 ma El Aynaoui MVP: "Il CT ha detto che la Coppa d'Africa è una maratona"
Atalanta, Palladino: "Fattore casa fondamentale. Dobbiamo sfatare il tabù Inter" Live TMWAtalanta, Palladino: "Fattore casa fondamentale. Dobbiamo sfatare il tabù Inter"
Chivu sul mercato: "Non posso dirvi cosa manca". Poi dà un indizio: "Io primo tifoso... Chivu sul mercato: "Non posso dirvi cosa manca". Poi dà un indizio: "Io primo tifoso di Stankovic"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Pisa-Juventus, le probabili formazioni: possibile staffetta tra Bremer e Kelly, chance Openda
2 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
3 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
4 Udinese-Lazio, le probabili formazioni: Sarri col 4-4-2, esordio da titolare per Noslin
5 Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu sul mercato: "Non posso dirvi cosa manca". Poi dà un indizio: "Io primo tifoso di Stankovic"
Immagine top news n.1 Serie A, 17^ giornata LIVE: Dybala ancora falso nove, c'è Bremer
Immagine top news n.2 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: un solo cambio nei viola, Cuesta con Ondrejka
Immagine top news n.3 Milan, ciao ciao Nkunku: l'attaccante piace in Turchia, occhi di Galatasaray e Fenerbahce
Immagine top news n.4 Roma, contatto Gasperini-Zirkzee: l'olandese ha detto sì. E l'esborso può essere da record
Immagine top news n.5 Il Milan offre a Maignan un contratto da 7 milioni fino al 2029: c'è l'apertura del francese
Immagine top news n.6 Da Parma-Fiorentina a Roma-Genoa, le probabili formazioni del 17° turno di Serie A
Immagine top news n.7 Tre buone notizie (e due brutte) per Spalletti in vista del Pisa. Intanto il Milan chiede Gatti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.2 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.3 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Vigilia di Bologna-Sassuolo, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Immagine news Serie A n.2 Genoa, De Rossi: "I ragazzi sono tornati bene dalle vacanze. E' rientrato Cuenca"
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, chi si rivede: sfida al Toro di Simeone. Con il Cholito, sardi a portata di Europa
Immagine news Serie A n.4 Il Parma la sblocca subito con il colpo di testa di Sorensen: Fiorentina sotto 1-0 al 47'
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Grosso rende omaggio al Bologna: "Hanno certezze costruite negli anni"
Immagine news Serie A n.6 Marocco, solo 1-1 ma El Aynaoui MVP: "Il CT ha detto che la Coppa d'Africa è una maratona"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Novara, si stringe per la panchina. Accordo a un passo con Dossena: ultimi dettagli da limare
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, tutto fatto per Esposito: lo Spezia cede alla terza offerta della società blucerchiata
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Pescara, le formazioni ufficiali: schieramenti speculari nello scontro salvezza al "Picco"
Immagine news Serie B n.4 La Samp saluta Pedrola: tanti infortuni, poche partite per un talento (quasi) mai espresso
Immagine news Serie B n.5 Modena, Santoro amaro dopo la sconfitta col Monza: "Volevamo chiudere bene l'anno"
Immagine news Serie B n.6 Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ciotti in procinto di salutare il Trapani. Cosenza avanti, ma sul giocatore c'è il Casarano
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Immagine news Serie C n.3 Pres. Ravenna: "Un 2025 ricco di emozioni. Mercato? Non vogliamo rovinare gli equilibri"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Immagine news Serie C n.5 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.6 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Verona, Allegri vuole sfatare il tabù delle 'piccole' a San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Pisa Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Juventus, Spalletti vuole tre punti per avvicinarsi alla vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.2 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.3 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.4 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?