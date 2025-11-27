Juventus, oggi visita dei campioni della Coppa Intercontinentale '85. Poi la visita all'Heysel
TUTTO mercato WEB
Momento emozionante per la Juventus 2025-26, che oggi ha ricevuto la visita dei campioni bianconeri del 1985, la squadra che trionfò nella Coppa Intercontinentale di quella edizione: una squadra composta da campioni come Pioli, Platini, Tacconi e Brio, giusto per citarne alcuni. Successivamente, Mauro e compagni hanno voluto ricordare le vittime dell'Heysel visitando "Verso Altrove", il memoriale posizionato a pochi isolati dalla Continassa che celebra i 39 caduti tragicamente allo stadio durante la finale di Coppa dei Campioni del 29 maggio 1985.
Altre notizie Serie A
