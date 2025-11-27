Possibile record per Danilo: l'ex Juve può diventare il 1° bi-campione in Europa e Sudamerica

Sabato sera a Lima si gioca la finale di Copa Libertadores, con l'ennesima sfida tutta brasiliana: in campo Palmeiras e Flamengo. Con la possibilità per una vecchia conoscenza del calcio italiano di diventare il primo giocatore al mondo a vincere per due volte la Champions e altrettante la Libertadores.

Parliamo di Danilo, ex difensore e capitano della Juventus che prima di approdare in Europa aveva vinto il massimo torneo sudamericano col Santos nel 2011. Nel Vecchio Continente ha invece vinto la coppa dalle grandi orecchie per due anni consecutivi con la maglia del Real Madrid, nel 2016 e nel 2017 e ora sogna l'impresa di alzare la Libertadores col Flamengo.

Vittoria che avrebbe un significato particolare, poiché Danilo è anche tifoso dei rubro-negro. In una recente intervista rilasciata a Globo, Danilo aveva dichiarato: "La gente mi ha chiesto com'è vivere un momento come questo giocando per la mia squadra del cuore. Ho detto che non so spiegarlo, lo saprò solo quando lo vivrò. Il sogno di giocare per il Flamengo è rimasto sopito per un po' e pensavo che non si sarebbe mai realizzato. Quando ho avuto l'opportunità, è riemerso e ora giocherò la finale di Libertadores e non riesco a spiegarlo. In semifinale ero uno dei più emozionati durante i festeggiamenti. Davvero non riesco a spiegarlo".