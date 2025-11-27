Tether declassata da S&P, Ardoino: "Indossiamo con orgoglio il vostro disprezzo"

Nelle scorse ore il mondo della finanza è stato scosso dal declassamento del rating di Tether, azienda che emette la principale stablecoin al mondo e che recentemente è entrata nel pacchetto azionario della Juventus con oltre l'11% delle partecipazioni.

Il Ceo dell'azienda, Paolo Ardoino, tramite i propri canali social ha voluto rispondere alla decisione di Standard & Poor's: "Indossiamo con orgoglio il vostro disprezzo. I modelli di rating classici, sviluppati per le istituzioni finanziarie tradizionali, hanno storicamente portato investitori privati e istituzionali ad investire il proprio patrimonio in società che nonostante un rating declassato hanno spinto le autorità di regolamentazione mondiale a sfidare tali modelli, l'indipendenza e le valutazioni oggettive delle principali agenzie di rating.

La tradizionale macchina della propaganda finanziaria si preoccupa sempre di più quando un'azienda cerca di sfidare la forza di gravità di un sistema finanziario in rovina. Tether ha invece creato l prima azienda sovracapitalizzata del settore finanziario, senza riserve tossiche e restando estremamente profittevole".