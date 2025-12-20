Juventus, Openda: "Roma ottima squadra, il gol non è così importante per me"
TUTTO mercato WEB
Lois Openda, attaccante belga della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Roma: "La Roma è un'ottima squadra, ma sappiamo anche quelle che sono le nostre qualità e giocando in casa possiamo far bene. A Bologna ho cercato di fare del mio meglio per aiutare la squadra, devo sfruttare questa chance in una partita molto importante. Il fatto che il gol non arrivi non è importante, prima di tutto viene la squadra".
Altre notizie Serie A
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Editoriale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Ora in radio
Primo piano
Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Serie A
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile