Juventus, Openda: "Roma ottima squadra, il gol non è così importante per me"

Lois Openda, attaccante belga della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Roma: "La Roma è un'ottima squadra, ma sappiamo anche quelle che sono le nostre qualità e giocando in casa possiamo far bene. A Bologna ho cercato di fare del mio meglio per aiutare la squadra, devo sfruttare questa chance in una partita molto importante. Il fatto che il gol non arrivi non è importante, prima di tutto viene la squadra".