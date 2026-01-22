Spalletti e il buffetto a Openda. Del Piero: "Il rapporto con il giocatore glielo permette"

Juventus-Benfica di Champions League, terminata con la vittoria dei bianconeri per 2-0, ha raccontato anche "un'altra" partita. Quella di Luciano Spalletti, che - oltre a guidare la sua squadra all'importantissimo e convincente successo contro José Mourinho, lo ha visto protagonista per un paio di vicende extra-gara.

In primis, quando la sfida era ancora sullo 0-0, con i portoghesi pericolosi in attacco, Luciano Spalletti non ha gradito le critiche nei confronti della squadra bianconera di un tifoso che sedeva nelle prime file della tribuna dell'Allianz Stadium. A chiarire l'episodio è stato lo stesso Spalletti in conferenza stampa: "Dopo non gli ho detto niente. A tutti i palloni che sbagliavamo diceva ‘Spalletti levalo’, ‘Spalletti levalo’, a tutti. Gli ho detto ‘Guarda ho 5 sostituzioni’, poi non mi sono più girato. Era una roba continuativa per tutta la gara. Mi son girato e gli ho detto che non posso sostituirli tutti, ma è stata una roba naturale. Nella correttezza del dialogo", sono state le dichiarazioni di Spalletti relative allo scontro verbale nato dopo un rinvio sbagliato di Kalulu.

Poi, un episodio curioso alla metà del secondo tempo. Spalletti dà un buffetto a Openda prima che il calciatore entri in campo (al posto di David) e gli dice: "Ti devi svegliare". Lui sorride e poi entra in campo. In studio a Sky Sport, nel post gara, arriva anche il commento di Alessandro Del Piero sul divertente episodio: "Se un allenatore si permette di fare una cosa del genere è perché il rapporto con il giocatore glielo permette, c'è molta comunicazione"