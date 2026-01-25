Da Ferguson a Openda: il Bologna cerca il colpo grosso per il reparto offensivo

Il mercato invernale del Bologna potrebbe riservare un botto di chiusura. Gli uomini dell’area tecnica rossoblù Giovanni Sartori e Marco Di Vaio sono infatti alla ricerca di un profilo importante per completare l'attacco a disposizione di Italiano. Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, vengono seguiti da vicino Evan Ferguson della Roma e Luis Openda della Juventus. Due trattative difficili, ma che potrebbero sbloccarsi nel caso in cui da una parte i Friedkin regalassero un altro rinforzo in avanti a Gasperini oltre a Malen mentre dall'altra En-Nesyri raggiungesse Torino.

Un altro nome che piace al club felsineo è quello di Jeff Ekhator: il Genoa spara alto e chiede 18 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalle parti di Casteldebole. Nel caso in cui uno di questi colpo andasse a buon fine, Thijs Dallinga potrebbe partire: l'attaccante è richiesto soprattutto in Francia e Olanda, ma anche in Bundesliga e Spagna.