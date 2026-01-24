Juventus, pronta rivoluzione estiva: En-Nesyri sbatte fuori Vlahovic, Openda e Milik

L'ingaggio di Youssef En-Nesyri da parte della Juventus non è un buon segno per chi già staziona nella rosa bianconera. Specialmente nel suo stesso reparto e ruolo. I presentimenti c'erano tutti, perché di scelte in attacco la ciurma di Spalletti ne ha ma evidentemente non convincenti a tal punto da restare immobili nel mercato invernale. E il blitz del diesse Ottolini a Istanbul per chiudere l'operazione con il Fenerbahce e assicurarsi il centravanti marocchino di 28 anni lo conferma.

In 4-5 mesi dovrà cercare di guadagnarsi la conferma della Juventus per essere riscattato a luglio - 3 milioni iniziali più 17 per l’eventuale acquisto a titolo definitivo - ma questo non fa altro che spingere fuori dalla porta Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, in scadenza il prossimo 30 giugno, si separerà da parametro zero dal club bianconero e lascerà Torino al termine della stagione. Ma non è l'unico.

Infatti, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c'è solo un incedibile ed è Jonathan David, arrivato a costo zero e con grandi chance di continuare a indossare la maglia bianconera. Niente da fare invece per Luis Openda, arrivato a inizio settembre per 44 milioni e poco convincente nei meccanismi della Juventus, dunque sul piede di partenza da giugno in poi. Occhio al possibile inserimento del belga nelle conversazioni per l'affare En-Nesyri in estate. Infine, Arek Milik, lontano dal campo ormai da 600 giorni per infortunio, è destinato a dire addio.