Juventus, per Gatti permanenza possibile: la sua priorità è continuare in bianconero

Nelle ultime settimane si è parlato a più riprese di un possibile interessamento del Milan per Federico Gatti, centrale di difesa con cui i rossoneri potrebbero rinforzare il reparto arretrato: un profilo molto conosciuto da Massimiliano Allegri. È stato anche ipotizzato un possibile scambio con Samuele Ricci o soprattutto con Ruben Loftus-Cheek.

Ma Matteo Moretto, esperto di mercato, ha spiegato che in realtà Gatti non è che sta spingendo per andare via, anzi non ha chiesto la cessione e vorrebbe restare alla Juventus. A oggi la priorità e la volontà di Gatti è di continuare in bianconero.