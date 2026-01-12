Juventus, per Gatti permanenza possibile: la sua priorità è continuare in bianconero
TUTTO mercato WEB
Nelle ultime settimane si è parlato a più riprese di un possibile interessamento del Milan per Federico Gatti, centrale di difesa con cui i rossoneri potrebbero rinforzare il reparto arretrato: un profilo molto conosciuto da Massimiliano Allegri. È stato anche ipotizzato un possibile scambio con Samuele Ricci o soprattutto con Ruben Loftus-Cheek.
Ma Matteo Moretto, esperto di mercato, ha spiegato che in realtà Gatti non è che sta spingendo per andare via, anzi non ha chiesto la cessione e vorrebbe restare alla Juventus. A oggi la priorità e la volontà di Gatti è di continuare in bianconero.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Le più lette
3 Allegri: "Modric dopo il Genoa mi ha detto che non gli era mai capitato di essere seguito per 90'"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile