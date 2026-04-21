Bologna, lesione al muscolo iliaco per Bernardeschi: out 2-3 settimane. Dominguez torna in gruppo

Il Bologna è tornato questa mattina regolarmente in campo a Casteldebole per inaugurare la settimana che porta al cruciale scontro diretto contro la Roma. Sotto una pioggia battente, agli ordini di Vincenzo Italiano, la squadra ha svolto una sessione tecnico-tattica, chiudendo l’allenamento con la consueta partitella utile al tecnico per testare schemi e condizioni fisiche in vista del big match.

Sul fronte infermeria arrivano notizie contrastanti. La nota positiva è rappresentata dal ritorno in gruppo di Benjamin Dominguez, che ha lavorato regolarmente con i compagni e potrà offrire una soluzione in più al proprio tecnico in vista del rush finale. Discorso diverso invece per Lukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga, per i quali è stato previsto un programma di lavoro differenziato volto a smaltire i rispettivi problemi fisici.

Per quanto riguarda Federico Bernardeschi, il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione al muscolo iliaco destro. Gli esami hanno confermato la necessità di uno stop forzato e i tempi di recupero sono stimati in circa 2-3 settimane. Parzialmente confermate, dunque, le sensazioni di Vincenzo Italiano che dopo la gara contro la Juventus aveva dichiarato: "E' qualcosa di serio, mancando così poco lo abbiamo perso. Non lo avremo in questo rush finale".