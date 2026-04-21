Juventus, una pretendente in più per Bernardo Silva: il Fener vuole convincerlo prima del Mondiale

Dal giorno dell'annuncio del suo addio al Manchester City al termine della stagione, Bernardo Silva è improvvisamente diventato il parametro zero più ambito al mondo. Il portoghese, dopo 9 anni di Premier League, ha intenzione di misurarsi con una nuova realtà e in questo senso è da considerarsi in corsa anche la Juventus.

Il club bianconero, a maggior ragione se dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe mettere sul piatto almeno un triennale con stipendio da top della rosa. Ma le ambizioni bianconere potrebbero scontrarsi con la foltissima concorrenza. Col Benfica che farà di tutto per riportare il giocatore a casa, lì dove è iniziata la sua carriera.

Ci sono poi le mete più esotiche: in Turchia si è mosso fin da subito il Galatasaray, ma secondo la stampa locale ora anche il Fenerbahce ha fatto irruzione. L'idea di Bernardo Silva è infatti quella di scegliere la sua prossima destinazione prima dell'inizio del Mondiale ed il Fener ha intenzione di mettere sul piatto un ruolo centrale nel progetto sportivo e tanti soldi dal punto di vista dello stipendio. Tanti soldi che promettono di offrire anche i soliti club arabi, attratti dal un giocatore di assoluto rilievo mediatico e con ancora alcuni anni di carriera ad altissimi livelli davanti.