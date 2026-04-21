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Lazio, Sarri: "Una partita non cambia una stagione, tanti giocatori non sono al meglio"

Lazio, Sarri: "Una partita non cambia una stagione, tanti giocatori non sono al meglio"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:16Serie A
Lorenzo Beccarisi
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

12.45 - La Lazio domani sera a Bergamo insegue una finale di Coppa Italia che manca da sette anni. Dopo il 2-2 dell'andata, Zaccagni e compagni hanno ottenuto tredici punti nelle sei partite giocate in campionato e sono reduci dalla bella vittoria di sabato al Maradona. Tra pochi minuti il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa dagli studi televisivi del centro sportivo di Formello. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

13.05 - È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

Si parla di una partita che può salvare una stagione. Condivide questa definizione?
"È una definizione giornalistica, non esiste una partita che vale una stagione perché una stagione viene valutata su tutte le partite. Poi c'è la definizione della singola partita, che sarà importante".

La partita di Napoli sarà decisiva per le scelte di domani?
"Saranno decisive le indicazioni degli allenamenti, ci sono da fare tantissime valutazioni perché abbiamo 4-5 giocatori che sono quasi guariti clinicamente, ma dalla guarigione clinica alla buona condizione fisica ci passano 20-25 giorni. Ci sono tanti giocatori che possono garantirci solo un certo minutaggio, sarà fondamentale in una partita dove non sappiamo anche la durata".

Il piano partita potrà essere simile a quello di sabato?
"A me una singola partita non farà cambiare il giudizio sulla stagione. Loro hanno caratteristiche simile al Napoli, delle similitudini ci sono poi però le caratteristiche individuali sono diverse".

La scelta del centravanti dipenderà dalle condizioni fisiche dei giocatori?
"Noslin è uscito leggermente acciaccato, vediamo se riusciamo a migliorare la sua condizione in vista di domani".

L'arma per domani può essere l'aspetto mentale per sopperire a una carenza di qualità?
"Le motivazioni sono una spinta importante, ma non può essere l'unica arma. Evidentemente per questo gruppo fare una partita in ripartenza è più congeniale e può spiegare certi risultati. Perdere del tutto le motivazioni quest'anno era probabile, ma non l'abbiamo fatto".

Lasciò due anni fa la Lazio in semifinale di Coppa Italia, per lei è uno stimolo in più la partita di domani? Come sta Basic?
"Basic rientra nel discorso fatto prima, ha fatto molta fatica a Firenze mentre a Napoli ha fatto molto meglio. La semifinale la faccio molto volentieri, ma ho perso due finali ai rigori e mi piacerebbe fare anche questa".

Come stanno fisicamente Maldini, Dia e Noslin?
"Maldini vedi sopra, la risposta è la stessa. È guarito clinicamente, per lui è più difficile perché ha una tendinopatia cronica e ha momenti positivi e altri in cui l'infiammazione è invalidante. Parliamo di un ragazzo che ha fatto un allenamento in venti giorni, non so quanto può giocare, ma domani può giocare. Noslin ha subito qualche colpo, se avessimo giocato dopo sette giorni non ci sarebbero stati problemi. Dia sta abbastanza bene, quando si parla di ragazzi che sei sicuro che non hanno 90 minuti l'ideale sarebbe farli partire perché così non rischi di sprecare slot. Mi devo però fermare a 3-4, altrimenti finisco gli slot dei cambi al primo tempo. Buttare giù la formazione in queste condizioni è difficile".

La Lazio è reduce da un buon periodo. Quanto è stata importante la vittoria di Napoli ottenuta in questo modo?
"Le vittorie sono sempre importanti. Questa squadra è stata 12-13 mesi senza fare due vittorie consecutive, significa che questa inerzia positiva che ti possono innescare queste vittorie non l'ha avuta. Ora stiamo facendo risultati con più continuità, ma la mancanza di continuità è sempre stato un nostro difetto che stiamo combattendo. Vogliamo sfruttare queste inerzie positive che avevamo prima della sosta, abbiamo fatto fatica a rientrare dopo la sosta e stiamo lavorando su questo difetto".

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