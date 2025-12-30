Juventus, per l'attacco spunta il clamoroso ritorno di Chiesa. Ma non è l'unico nome in lista

Un paio di colpi, forse anche tre. Nonostante la Juventus non possa fare follie nel mercato di gennaio, l'intenzione è comunque quella di intervenire per regalare a Spalletti qualche rinforzo che possa consentirgli di puntare ai primi quattro posti. La priorità della Signora resta il centrocampo, ma nei recenti summit tra il toscano e la dirigenza è emersa la volontà di provare rifinire la squadra anche in altri ruoli: dalla fascia destra all’attacco. Tanto che l’ultima idea è quella di riportare in bianconero Federico Chiesa. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, non si tratta ancora di una trattativa, ma neanche una semplice suggestione. Il figlio d'arte non avrebbe bisogno di tempo per inserirsi nell'ambiente bianconero e conosce Spalletti dopo l'esperienza in Nazionale. L'ex non è però l'unico nome nei radar: in Inghilterra piacciono anche Simon Adingra del Sunderland, Kevin Schade e Mikkel Damsgaard, entrambi del Brentford. Mentre in Spagna gli occhi sono puntati sul giovane Gonzalo Garcia del Real Madrid.

In cima ai pensieri della dirigenza bianconera, però, c'è sempre il centrocampista. I sogni restano Tonali e Hojbjerg, ma entrambi sono profili complicati da aggredire in inverno. Alla Continassa negli ultimi giorni hanno preso informazioni su Guido Rodriguez, 31enne argentino finito ai margini del West Ham. Non è il primo nome della lista, però piace e potrebbe diventare una delle piste più percorribili a costi contenuti o addirittura in prestito.

Infine, come esterno destro, scresce la stima per Norton-Cuffy. I rapporti con il Genoa sono ottimi, ma la valutazione che i liguri hanno dell'inglese è di almeno 20 milioni di euro.