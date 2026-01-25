Luis Henrique piace in Premier, in campo Sassuolo-Cremonese: le top news delle 13

Sirene inglesi per Luis Henrique - In casa Inter continua a tenere banco la questione dell'esterno destro, con Dumfries ancora ai box e Luis Henrique protagonista fin qui di una stagione al di sotto della aspettative. La società nerazzurra è alla ricerca di un'alternativa all'olandese, con l'ex Perisic - ora al PSV - in cima alla lista. Addirittura, è possibile che proprio Luis Henrique possa salutare nel corso del mercato invernale: da tempo piace al Besiktas, ma pare che su di lui abbia messo gli occhi anche il Bournemouth in Premier League.

Spiraglio azzurro per Chiesa - Il ct Gattuso comincia a raccogliere indicazioni importanti in vista del match di marzo contro l'Irlanda del Nord valido per i playoff per andare ai Mondiali. Tra i giocatori attualmente fuori dal giro azzurro ma che potrebbero rientrare in corsa figura Federico Chiesa: nella giornata di oggi, infatti, è previsto un incontro a Londra tra il tecnico e il giocatore (attualmente al Liverpool, ma con più di una richiesta per tornare in Italia).

La domenica di Serie A parte con Sassuolo-Cremonese - Sfida tra neroverdi e grigiorossi nel lunch match di oggi. Grosso, dovendo fare i conti con le precarie condizioni di Pinamonti, lascia il centravanti solitamente titolare in panchina e lancia dal primo minuto Moro nel tridente con Laurienté e Fadera. Dall'altra parte, Nicola si affida al tandem Vardy-Bonazzoli.