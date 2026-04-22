Juventus, presto il rinnovo di Kalulu: firmerà fino al 2030 e vedrà il suo ingaggio crescere

La Juventus continua a pensare ai rinnovi di contratto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il prossimo nell'agenda bianconera che prolungherà il suo accordo è Pierre Kalulu, difensore ex Milan che ha attualmente un'intesa fino al 2029. La nuova scadenza può essere fissata per il 2030, con un sensibile ritocco verso l'altro dell'ingaggio. Comolli e Chiellini avevano già in mente di farlo da gennaio e ora è arrivato il momento giusto.

Nel corso della sua carriera Kalulu vanta 112 presenze e 3 gol con il Milan, 87 gettoni e 3 reti con la Juventus, 16 apparizioni con il Lione e 36 partite con la seconda squadra dell'OL. Inoltre è sceso in campo 3 volte con la Francia, 3 con l'Olimpica, una con l'Under 23, 19 con l'Under 21, con 2 centri all'attivo, 3 con l'Under 20, 12 con l'Under 19 e 5 con l'Under 18. Nel suo palmares annovera uno scudetto, vinto con il Milan nel 2021-2022.