Juventus, Kalulu: "In questa stagione ho fatto più assist, contento per il gol di David"

Il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo casalingo per 2-0 contro il Bologna nel match valido per la 33^ giornata di Serie A.

Quanto ti sei divertito oggi?

"In stagione ho fatto tanti assist rispetto alle altre, sono contento che oggi David ha fatto gol. Le esultanze sono sempre un piacere, è partito da uno scherzo".

5 clean sheet nelle ultime partite: cosa vi ha migliorato?

"Quando recuperiamo palla siamo più intensi e quando ripartiamo facciamo subito male agli avversari. Quando vinci i duelli, sei più sicuro. Lavoriamo molto a livello difensivo, in queste settimane lo abbiamo fatto tantissimo su cose come il blocco basso".

Avete sempre equilibrio: è questo che vi chiede il mister?

"Serve tanta attività a livello fisico e mentale, ma così sei poco leggibile. Siamo in sintonia a livello difensivo e offensivo e sul campo si vede, nei duelli andiamo meglio".