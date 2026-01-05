TMW Juventus, quanti dubbi per Spalletti: Kelly, Conceiçao e Rouhi a rischio per Reggio Emilia

Ultimo allenamento per la Juventus alla Continassa in vista della sfida contro il Sassuolo. Domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la truppa di Luciano Spalletti sfiderà i neroverdi emiliani per continuare la scalata verso i quartieri alti della classifica. Il pareggio contro il Lecce è molto amaro con i fischi dello Stadium che hanno evidenziato il malcontento per una prestazione non all'altezza e un risultato non gradito.

L'occasione si ripresenta domani per cancellare il passo falso contro i salentini e riprendere la corsa. Sono diversi però i dubbi che il tecnico toscano avrà per il match contro la squadra di Fabio Grosso. Anche oggi Lloyd Kelly e Francisco Conceicao hanno svolto un lavoro personalizzato e potrebbero quindi saltare la partita.

Stesso discorso vale per Jonas Rouhi. Il giovane difensore classe 2004 è fermo per un problema all'adduttore.