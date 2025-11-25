Serata speciale per Cambiaso: nel freddo di Bodo ecco la 100^ presenza con la Juventus
Serata speciale per Andrea Cambiaso. In campo da titolare per la partita della sua Juventus sul gelido campo del Bodo/Glimt in Norvegia, valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato di Champions League, l'esterno raccoglie la sua presenza numero 100 con la casacca bianconera indosso.
Segui Bodo/Glimt-Juventus con TMW, clicca qui
Di seguito le formazioni ufficiali di Bodo-Juventus.
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet, Maatta, Hogh, Blomberg.
A disposizione: Lund, Brondbo, Nielsen, Auklend, Hauge, Saltnes, Moe, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Jorgensen.
Allenatore: Kjetil Knutsen.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Conceicao, Adzic; Openda.
A disposizione: Di Gregorio, Fuscaldo, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Kostic, Thuram, Joao Mario, David, Cabal, Rouhi.
Allenatore: Luciano Spalletti.