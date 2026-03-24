Juventus, rinnovo vicino per i giovani Verde e Durmisi: entrambi firmeranno fino al 2028

La Juventus sarebbe molto vicina all'accordo per il rinnovo di contratto di due giocatori dell'Under 20 allenata da mister Padoin: allo stato attuale la squadra è al nono posto della classifica del campionato Primavera con 44 punti.

Accordo fino al 2028 con Verde e Durmisi

Stando ad indiscrezioni raccolte da TuttoJuve.com, i bianconeri avrebbero praticamente definito il rinnovo di Francesco Verde fino al 2028, e sarebbero vicini a raggiungere l'intesa, sempre fino al 2028, anche per l'attaccante Arman Durmisi.

La stagione dei due giovani

30 presenze in Primavera, Coppa Italia e Youth League con un 1 gol per Verde, che di mestiere fa il difensore centrale. L'albanese invece ha totalizzato 27 presenze, 19 in Primavera con 9 gol, mentre in Youth League sono arrivate 5 partite e 1 gol.