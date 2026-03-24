Serie A, tutti i convocati per la finestra internazionale squadra per squadra
Stop ai campionati, largo alle nazionali per la sosta che ci dirà, tra le altre cose, se l'Italia parteciperà o meno ai prossimi Mondiali. Sono 175 i giocatori di Serie A che hanno lasciato in queste ore le loro squadre di club per i ritiri delle rappresentative, ecco di seguito la lista al completo fornita da TMW, in ordine alfabetico per nazionale e poi per cognome del calciatore se più d'uno dello stesso paese.
ATALANTA (15 convocati)
Berat Djimsiti (Albania)
Charles de Ketelaere (Belgio)
Sead Kolasinac (Bosnia)
Odilon Kossounou (Costa d’Avorio)
Mario Pasalic (Croazia)
Kamaldeen Sulemana (Ghana)
Marco Carnesecchi (Italia)
Giacomo Raspadori (Italia)
Giorgio Scalvini (Italia)
Gianluca Scamacca (Italia)
Honest Ahanor (Italia U21)
Nikola Krstovic (Montenegro)
Nicola Zalewski (Polonia)
Lazar Samardzic (Serbia)
Isak Hien (Svezia)
BOLOGNA (9)
Jhon Lucumi (Colombia)
Nikola Moro (Croazia)
Nicolò Cambiaghi (Italia)
Massimo Pessina (Italia U19)
Torbjorn Heggem (Norvegia)
Eivind Helland (Norvegia U21)
Martin Vitik (Repubblica Ceca)
Lewis Ferguson (Scozia)
Remo Freuler (Svizzera)
CAGLIARI (6)
Ibrahim Sulemana (Ghana)
Elia Caprile (Italia)
Marco Palestra (Italia)
Adam Obert (Slovacchia)
Semih Kilicsoy (Turchia)
Joseph Liteta (Zambia)
COMO (8)
Nico Paz (Argentina)
Maximo Perrone (Argentina)
Martin Baturina (Croazia)
Ivan Smolcic (Croazia)
Tasos Douvikas (Grecia)
Mergim Vojvoda (Kosovo)
Assane Diao (Senegal)
Noel Tornqvist (Svezia)
CREMONESE (3)
Emil Audero (Indonesia)
Morten Thorsby (Norvegia)
Antonio Sanabria (Paraguay)
FIORENTINA (5)
Marin Pongracic (Croazia)
Moise Kean (Italia)
Pietro Comuzzo (Italia U21)
Cher Ndour (Italia U21)
Luis Balbo (Venezuela)
GENOA (9)
Sebastian Otoa (Danimarca U21)
Brooke Norton-Cuffy (Inghilterra U21)
Mikael Ellertsson (Islanda)
Jeff Ekhator (Italia U21)
Johan Vasquez (Messico)
Leo Ostigard (Norvegia)
Justin Bijlow (Olanda)
Nils Zatterstrom (Svezia U21)
Ruslan Malinovskyi (Ucraina)
HELLAS VERONA (5)
Rafik Belghali (Algeria)
Victor Nelsson (Danimarca)
Andrias Edmundsson (Isole Far Oer)
Moatasem Al-Musrati (Libia)
Tomas Suslov (Slovacchia)
INTER (12)
Petar Sucic (Croazia)
Marcus Thuram (Francia)
Nicolò Barella (Italia)
Alessandro Bastoni (Italia)
Federico Dimarco (Italia)
Francesco Pio Esposito (Italia)
Davide Frattesi (Italia)
Stefan de Vrij (Olanda)
Denzel Dumfries (Olanda)
Piotr Zielinski (Polonia)
Manuel Akanji (Svizzera)
Hakan Calhanoglu (Turchia)
JUVENTUS (15)
Lois Openda (Belgio)
Bremer (Brasile)
Jonathan David (Canada)
Juan Cabal (Colombia)
Pierre Kalulu (Francia)
Andrea Cambiaso (Italia)
Federico Gatti (Italia)
Manuel Locatelli (Italia)
Edon Zhegrova (Kosovo)
Vasilije Adzic (Montenegro U21)
Teun Koopmeiners (Olanda)
Francisco Conceicao (Portogallo)
Filip Kostic (Serbia)
Kenan Yildiz (Turchia)
Weston McKennie (USA)
LAZIO (9)
Elseid Hysaj (Albania)
Gustav Isaksen (Danimarca)
Oliver Provstgaard (Danimarca)
Edoardo Motta (Italia U21)
Adam Marusic (Montenegro)
Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria)
Adrian Przyborek (Polonia U19)
Petar Ratkov (Serbia)
Boulaye Dia (Senegal)
LECCE (6)
Ylber Ramadani (Albania)
Matias Perez (Cile)
Omri Gandelman (Israele)
Oumar Ngom (Mauritania)
Tiago Gabriel (Portogallo U21)
Sadik Fofana (Togo)
MILAN (13)
Koni De Winter (Belgio)
Alexis Saelemaekers (Belgio)
Luka Modric (Croazia)
Pervis Estupinan (Ecuador)
David Odogu (Germania U20)
Fikayo Tomori (Inghilterra)
Davide Bartesaghi (Italia U21)
Mike Maignan (Francia)
Adrien Rabiot (Francia)
Strahinja Pavlovic (Serbia)
Ardon Jashari (Svizzera)
Zachary Athekame (Svizzera U21)
Christian Pulisic (USA)
NAPOLI (13)
Kevin De Bruyne (Belgio)
Romelu Lukaku (Belgio)
Rasmus Hojlund (Danimarca)
Alessandro Buongiorno (Italia)
Alex Meret (Italia)
Matteo Politano (Italia)
Leonardo Spinazzola (Italia)
Elif Elmas (Macedonia del Nord)
Billy Gilmour (Scozia)
Scott McTominay (Scozia)
Vanja Milinkovic-Savic (Serbia)
Stanislav Lobotka (Slovacchia)
Mathias Olivera (Uruguay)
PARMA (5)
Alessandro Circati (Australia)
Zion Suzuki (Giappone)
Daniel Mikolajewski (Polonia U21)
Marlon Mena (Repubblica Dominicana)
Sascha Britschgi (Svizzera U21)
PISA (3)
Rosen Bozhinov (Bulgaria)
Felipe Loyola (Cile)
Michel Aebischer (Svizzera)
ROMA (12)
Wesley (Brasile)
Evan N’Dicka (Costa d’Avorio)
Kostas Tsimikas (Grecia)
Bryan Cristante (Italia)
Gianluca Mancini (Italia)
Niccolò Pisilli (Italia)
Lorenzo Venturino (Italia U21)
Neil El Aynaoui (Marocco)
Donyell Maleh (Olanda)
Jan Ziolkowski (Polonia)
Zeki Celik (Turchia)
Giorgio De Marzi (USA U19)
SASSUOLO (8)
Tarik Muharemovic (Bosnia)
Ismael Kone (Canada)
Jay Idzes (Indonesia)
Luca Lipani (Italia U21)
Arijanet Muric (Kosovo)
Woyo Coulibaly (Mali)
Kristian Thorstvedt (Norvegia)
Giacomo Benvenuti (San Marino)
TORINO (13)
Ardian Ismajli (Albania)
Guillermo Maripan (Cile)
Nikola Valsi (Croazia)
Saul Coco (Guinea Equatoriale)
Lapo Siviero (Italia U20)
Gvidas Gineitis (Lituania)
Sergiu Perciun (Moldavia)
Daniel Tonica (Moldavia)
Marcus Pedersen (Norvegia)
Che Adams (Scozia)
Rafael Obrador (Spagna U21)
Alieu Njie (Svezia U21)
Emirhan Ilkhan (Turchia U21)
UDINESE (6)
Branimir Mlacic (Croazia U21)
Abdoulaye Camara (Francia U18)
Alessandro Nunziante (Italia U19)
Lennon Miller (Scozia)
Jesper Karlstrom (Svezia)
Maduka Okoye (Nigeria)
