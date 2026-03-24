La crescita di Taylor alla Lazio non è passata inosservata: la Premier League chiede info a Lotito
La decisiva doppietta contro il Bologna ma non soltanto. La crescita giorno dopo giorno di Kenneth Taylor dal momento del suo arrivo alla Lazio nel mercato di gennaio non è passata inosservata, con diversi club europei che hanno già messo nel mirino il centrocampista ex Ajax.
Lo racconta quest'oggi Il Messaggero, che spiega come alcune importanti società di Premier League abbiano già bussato alle porte di Formello per prendere informazioni sul classe 2002 che dal giorno del suo arrivo in Serie A ha messo insieme 11 presenze in campionato con 3 gol all'attivo.
In questo senso però Claudio Lotito non sembra volerci sentire: Taylor è una sua scommessa dopo l'addio di Guendouzi e al momento i numeri gli stanno dando ragione. Per questo motivo una partenza in estate non è nei programmi, anche se molto dipenderà ovviamente dal tipo di proposte che potranno arrivare sulla sua scrivania. Per il quotidiano, il patron biancoceleste ascolterà eventuali offerte a partire dal doppio rispetto a quanto pagato solo pochi mesi fa, con Taylor che arrivò dall'Ajax per 15 milioni più 3 di bonus.
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