Serie A, la Flop 20 dopo 30 giornate: il Torino è la squadra più rappresentata
Amin Sarr resta il peggior giocatore della Serie A per media voto, in una classifica che vede come terzo peggior giocatore lo juventino Jonathan David, divenuto ormai un caso e che potrebbe fare le valigie a fine stagione. Il Torino è la squadra più rappresentata nella classifica meno ambita, con 4 giocatori. Segue la Fiorentina a 3. Poi Juventus, Lecce e Pisa a 2. Infine Bologna, Cagliari, Como, Cremonese, Hellas Verona e Udinese a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:
1. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.38 (20)
2. Simon Sohm (Bologna, Fiorentina) 5.50 (19)
3. Jonathan David (Juventus) 5.62 (21)
4. Alvaro Morata (Como) 5.63 (16)
5. Cher Ndour (Fiorentina) 5.65 (20)
6. Valentino Lazaro (Torino) 5.66 (25)
7. Boulaye Dia (Lazio) 5.66 (16)
8. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.67 (23)
9. Henrikh Meister (Pisa) 5.67 (21)
10. Nikola Stulic (Lecce) 5.68 (25)
11. Marius Marin (Pisa) 5.68 (20)
12. Adrien Tamèze (Torino) 5.68 (17)
13. Gabriele Zappa (Cagliari) 5.70 (20)
14. Santiago Pierotti (Lecce) 5.71 (29)
15. Kingsley Ehizibue (Udinese) 5.71 (17)
16. Alessio Zerbin (Cremonese) 5.72 (23)
17. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.74 (27)
18. Saul Coco (Torino) 5.74 (27)
19. Marcus Pedersen (Torino) 5.74 (23)
20. Giovanni Fabbian (Bologna, Fiorentina) 5.74 (17)
SERIE A - 30ª GIORNATA
Cagliari - Napoli 0-1
2' McTominay
Genoa - Udinese 0-2
66' Ekkelenkamp, 90' + 6 Davis
Parma - Cremonese 0-2
54' Maleh, 68' Vandeputte
Milan - Torino 3-2
36' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 54' Rabiot (M), Fofana (M), 83' rig. Vlasic (T)
Juventus - Sassuolo 1-1
14' Yildiz (J), 52' Pinamonti (S)
Como - Pisa 5-0
7' Diao, 29' Douvikas, 48' Baturina, 75' Paz, 81' Perrone
Atalanta - Hellas Verona 1-0
37' Zappacosta
Bologna - Lazio 0-2
72' e 82' Taylor
Roma - Lecce 1-0
57' Robinio Vaz
Fiorentina - Inter 1-1
1' Pio Esposito, 77' Ndour
CLASSIFICA
1. Inter 69
2. Milan 63
3. Napoli 62
4. Como 57
5. Juventus 54
6. Roma 54
7. Atalanta 50
8. Lazio 43
9. Bologna 42
10. Sassuolo 39
11. Udinese 39
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 29
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 31ª GIORNATA
Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 18, DAZN)
Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)
Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)
Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)
Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
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