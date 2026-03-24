Focus TMW Serie A, la Flop 20 dopo 30 giornate: il Torino è la squadra più rappresentata

Amin Sarr resta il peggior giocatore della Serie A per media voto, in una classifica che vede come terzo peggior giocatore lo juventino Jonathan David, divenuto ormai un caso e che potrebbe fare le valigie a fine stagione. Il Torino è la squadra più rappresentata nella classifica meno ambita, con 4 giocatori. Segue la Fiorentina a 3. Poi Juventus, Lecce e Pisa a 2. Infine Bologna, Cagliari, Como, Cremonese, Hellas Verona e Udinese a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.38 (20)

2. Simon Sohm (Bologna, Fiorentina) 5.50 (19)

3. Jonathan David (Juventus) 5.62 (21)

4. Alvaro Morata (Como) 5.63 (16)

5. Cher Ndour (Fiorentina) 5.65 (20)

6. Valentino Lazaro (Torino) 5.66 (25)

7. Boulaye Dia (Lazio) 5.66 (16)

8. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.67 (23)

9. Henrikh Meister (Pisa) 5.67 (21)

10. Nikola Stulic (Lecce) 5.68 (25)

11. Marius Marin (Pisa) 5.68 (20)

12. Adrien Tamèze (Torino) 5.68 (17)

13. Gabriele Zappa (Cagliari) 5.70 (20)

14. Santiago Pierotti (Lecce) 5.71 (29)

15. Kingsley Ehizibue (Udinese) 5.71 (17)

16. Alessio Zerbin (Cremonese) 5.72 (23)

17. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.74 (27)

18. Saul Coco (Torino) 5.74 (27)

19. Marcus Pedersen (Torino) 5.74 (23)

20. Giovanni Fabbian (Bologna, Fiorentina) 5.74 (17)

SERIE A - 30ª GIORNATA

Cagliari - Napoli 0-1

2' McTominay

Genoa - Udinese 0-2

66' Ekkelenkamp, 90' + 6 Davis

Parma - Cremonese 0-2

54' Maleh, 68' Vandeputte

Milan - Torino 3-2

36' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 54' Rabiot (M), Fofana (M), 83' rig. Vlasic (T)

Juventus - Sassuolo 1-1

14' Yildiz (J), 52' Pinamonti (S)

Como - Pisa 5-0

7' Diao, 29' Douvikas, 48' Baturina, 75' Paz, 81' Perrone

Atalanta - Hellas Verona 1-0

37' Zappacosta

Bologna - Lazio 0-2

72' e 82' Taylor

Roma - Lecce 1-0

57' Robinio Vaz

Fiorentina - Inter 1-1

1' Pio Esposito, 77' Ndour

CLASSIFICA



1. Inter 69

2. Milan 63

3. Napoli 62

4. Como 57

5. Juventus 54

6. Roma 54

7. Atalanta 50

8. Lazio 43

9. Bologna 42

10. Sassuolo 39

11. Udinese 39

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 29

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Douvikas (Como)

10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 31ª GIORNATA

Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 18, DAZN)

Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)

Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)

Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)