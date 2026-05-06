TMW Juventus, Yildiz più altri dieci. Il turco è cedibile solamente in un solo caso

L'unico davvero incedibile di tutta la Juventus è Kenan Yildiz. I bianconeri hanno deciso di tenere a tutti i costi il turco, considerando che il numero dieci non sia solo una questione di prestigio, ma anche simbolica: dopo i Del Piero e i Tevez, ecco che lui può essere ragionevolmente comparato e che, a ventun anni, si può migliorare ancora di molto. Spalletti se lo coccola anche pubblicamente, con l'idea di costruire su di lui l'impianto squadra. Potrà farlo in compagnia di Chiellini la prossima estate.

Quindi se la Juventus dovesse centrare il quarto posto, ecco che Yildiz non avrà prezzo. Almeno per un altro anno, ma con outlook per il prossimo triennio, almeno. Questo perché la Champions permetterebbe, dopo stagioni di grandi rossi in bilancio, di programmare più ad ampio raggio e non con l'ossessione di dovere essere quarti per non vedere un meno 200.

Qualora mancasse la Champions, ecco che magari qualche increspatura ci potrebbe essere. Verrebbero prese in considerazione offerte alla Pogba, quindi superiori ai 100 milioni di euro. Non è dato sapere se arriveranno, ma forse è ancora prematuro per quanto visto in Europa. Certo, con il Mondiale ci sarà un'ulteriore vetrina per tutti i club in grado di spendere moltissimo.