Juventus, sirene dalla Germania per il giovane Tiozzo: ci pensa il Bayer Leverkusen
Sirene dalla Germania per un gioiellino del vivaio della Juventus. Secondo quanto raccolto da TMW, il Bayer Leverkusen corteggia infatti Marco Tiozzo, centrocampista classe 2008 in forza alla Primavera bianconera.
Figlio di Matteo, ex centrocampista con trascorsi in Serie C, Marco Tiozzo ha mosso i primi passi nel Padova, per poi approdare nel 2022 alla Juventus. Con i bianconeri, è stato finora impegnato in Primavera, senza trovare spazio in Next Gen: in questa stagione del campionato Primavera 1, sono 15 le presenze, con un gol e due assist.
Tre presenze anche in Youth League, corredate da tre gol. Con la Juventus ha partecipato anche all’esperimento della Premier League International Cup Under 21, scendendo in campo nel ko per 4-2 con i pari età del West Bromwich.