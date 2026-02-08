Giaccherini: "Yildiz col rinnovo è diventato il giocatore che deve assumersi ogni responsabilità"

L'ex calciatore bianconero Emanuele Giaccherini, intervenuto dagli studi di DAZN nel pre-partita di Juve-Lazio, ha parlato così del rinnovo di Kenan Yildiz con la Vecchia Signora: "Per lui è una responsabilità maggiore, perché ora sai che sei il giocatore, a parte Vlahovic, più pagato della rosa, il giocatore top della Juventus. Sei quello che ora si deve assumere tutte le responsabilità, lui secondo me ha le spalle larghe per farlo tecnicamente”.