Inter, Lautaro terzo marcatore di sempre: "Ho i brividi. Dimarco? Lo alleno con Kolarov"

Il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 5-0 dai nerazzurri al Mapei Stadium, contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Raggiunto Boninsegna al terzo posto di sempre: che effetto fa?

"Mi vengono i brividi. Ricordo la mia infanzia, i primi passi, mio padre che mi portava a calcio, raggiungere questo obiettivo in una squadra come l'Inter è un traguardo importantissimo per me. Devo continnuare a lavorare, perché non vuol dire nulla, contano gli obiettivi di squadra, ma anche raggiungendo quelli personali vuol dire che aiuti la squadra".

Hai mai avuto un crossatore come Dimarco?

"Scherziamo sempre con Kolarov. Sicuramente avere un battitore come lui, con un piede così, è un vantaggio. Lui mi cerca sempre, lo alleniamo, conta sempre che l'Inter vinca, che rimanga in alto".