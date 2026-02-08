Juve-Lazio, sugli spalti si rivede anche Lotito: mancava in trasferta da quasi un anno
Cresce l’attesa per il big match in programma alle 20:45 tra Juventus e Lazio, sfida di cartello della ventiquattresima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium non ci sarà soltanto la squadra biancoceleste guidata da Maurizio Sarri, ma anche il presidente Claudio Lotito, presente sugli spalti per seguire da vicino la gara.
Una presenza che non passa inosservata, considerando come il numero uno della Lazio sia solitamente una figura fissa all’Olimpico, mentre più raramente accompagna la squadra nelle trasferte. Per ritrovare Lotito lontano dallo stadio di casa bisogna tornare indietro di circa un anno. L’ultima volta risale infatti al 25 febbraio 2025, quando la Lazio fu impegnata a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Inter. In quell’occasione il match si chiuse con il successo per 2-0 dei nerazzurri, risultato che sancì l’eliminazione dei biancocelesti dalla competizione.