È tornata la ThuLa: in gol insieme nella stessa partita, è già la quarta volta in questa Serie A

Sassuolo-Inter è una partita che rimarrà nella memoria, e in un certo senso anche della storia. Del campionato di Marcus Thuram, perché il francese ha ritrovato il gol a un mese dall’ultima volta in Serie A. Ma, soprattutto, della carriera di Lautaro Martinez, perché l’argentino ha agganciato Boninsegna, entrando nella top 3 dei migliori marcatori interisti di sempre. Ma quella di stasera è una gara importante anche per le dinamiche di coppia.

Torna la ThuLa. Schierati insieme da titolari - in campionato non accadeva da quasi un mese, dalla gara con il Napoli -, entrambi hanno trovato la via del gol. Che segnassero nella stasera gara non accadeva da nemmeno troppo tempo, nello specifico dalla partita con il Bologna, alla diciottesima giornata: una rete a testa.

È la conferma di un feeling che, nonostante la concorrenza di Pio Esposito, non accenna a scemare. Quella del Mapei Stadium è infatti la quarta gara di questo campionato in cui la ThuLa va in gol con entrambi i suoi protagonisti. Precedenti, oltre al Bologna, la sfida con il Como della 14ª giornata e quella con il Torino della prima giornata di campionato. In tutta la scorsa stagione, era invece accaduto soltanto una volta, con il Feyenoord in Champions League.