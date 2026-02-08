Inter collettivo del gol: mancava solo Akanji. Con lui e Luis Henrique 16 marcatori diversi in A

Mancava soltanto lui. Della formazione tipo dell’Inter di Cristian Chivu, l’unico giocatore di movimento a non aver ancora trovato il gol in questa stagione era Manuel Akanji, difensore svizzero che in carriera non si può certo considerare un bomber - al City cinque in 136 apparizioni -, ma tutto sommato qualche rete l’ha sempre segnata (18 in 419 partite con i club in carriera, 4 in 77 con la Svizzera). Al Mapei Stadium, è arrivata anche la sua esultanza. Nella stessa gara, peraltro, si è sbloccato anche Luis Henrique, nel finale.

Salgono così a sedici i marcatori stagionali dell’Inter in Serie A. Il collettivo del gol costruito da Cristian Chivu raggiunge di conseguenza, al primo posto di questa particolare graduatoria, la Juventus di Luciano Spalletti e il sorprendente Cagliari di Fabio Pisacane. Con una ovvia differenza: l’Inter ha segnato 55 gol in campionato, 18 in più dei 37 bianconeri e 27 in più dei 28 dei sardi.

Quanto ad Akanji, la rete di oggi è soltanto la ciliegina sulla torta di un affare decisamente fortunato. Non è un caso che lo svizzero, finalmente sbloccatosi, sia anche il giocatore di movimento più impiegato in assoluto da Chivu in stagione, secondo soltanto (e per appena 80 minuti) al portiere e connazionale Yann Sommer. Se lo stakanovista aggiunge anche i gol alla sua faretra, diventa difficile non candidarlo a MVP della stagione nerazzurra.