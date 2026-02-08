Inter, Dimarco straripante: "Momento più bello? No, quello in cui sono più decisivo"

L'Inter è straripante: 5 gol rifilati al Sassuolo al Mapei Stadium. Al termine della sfida è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, Federico Dimarco, autore di ben tre assist, oltre ad una traversa colpita ed almeno un altro passaggio decisivo non sfruttato dai compagni. Una fase in cui l'esterno italiano è davvero straripante, insomma.

Di seguito le sue dichiarazioni: "Se ho mai vissuto un momento così bello in carriera? Di momenti belli ne ho passati anche prima, forse questo è quello in cui sono più decisivo, a livello di numeri, ma conta la squadra, arrivare a maggio davanti".